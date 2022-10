Hu Jintao escorté du congrès du Parti communiste chinois

Environ 2 300 délégués lors de la cérémonie de clôture du 20e Congrès national ont approuvé la vision politique de Xi, les amendements à la constitution du parti et un nouveau Comité central de quelque 200 membres à plein temps qui dirigeront la Chine pendant les cinq prochaines années. Tous ont été adoptés à l’unanimité par un vote à main levée suivi de cris confirmant l’absence d’objection.

Une réunion de hauts responsables chinois s’est conclue samedi avec le pouvoir incontesté du dirigeant Xi Jinping, son statut “de base” étant inscrit dans la charte du Parti communiste, son ancien rival politique ayant pris sa retraite et son prédécesseur étant escorté hors de la scène dans une dérogation surprenante au protocole.

La démonstration d’unité chorégraphiée a été sapée par une interruption inattendue du programme alors que l’ancien secrétaire général du parti, Hu Jintao, a été brusquement emmené par des assistants. L’homme de 79 ans, comme la plupart des dirigeants chinois à la retraite, apparaît rarement en public, et ses cheveux grisonnants et son apparence visiblement frêle à l’ouverture du congrès sont devenus un sujet de discussion pour les pékinologues.

En tant que membre du présidium des anciens du parti, Hu a assisté à l’intégralité de la cérémonie d’ouverture et devait faire de même le dernier jour. Au lieu de cela, peu de temps après que des journalistes étrangers soient entrés dans la salle, deux hommes en costume l’ont aidé à se relever et l’ont guidé hors de la scène, laissant une chaise vide à gauche de Xi.

Vidéo de l’incident inexpliqué de l’agence de presse Agence France-Presse montrent un Hu peut-être hésitant ou confus échangeant d’abord des mots avec les hommes et Xi. Après s’être levé, il a plané sur place, a fait quelques pas lents, puis s’est arrêté et s’est tourné pour dire quelque chose à Xi, qui a brièvement hoché la tête mais est resté regardant devant les délégués rassemblés.

Hu, qui a dirigé la Chine de 2002 à 2012, est finalement parti après avoir posé une main sur l’épaule du Premier ministre sortant Li Keqiang, son protégé et ancien candidat à la tête du parti.

Les médias d’État chinois n’ont pas expliqué – ni même mentionné – le départ anticipé. La Chine considère la santé et la vie personnelle des principaux dirigeants du parti comme un secret d’État. Mais la scène inhabituelle, qui s’est déroulée au milieu de la cérémonie, a conduit les observateurs à se demander ce qui aurait pu nécessiter l’écart par rapport au scénario. Lors du dernier congrès en 2017, l’ancien dirigeant Jiang Zemin est resté présent jusqu’à la fin de la cérémonie.

Le départ de Hu intervient alors que Xi, 69 ans, a préparé le terrain pour être officiellement sacré dimanche en tant que dirigeant inégalé de la Chine pendant au moins cinq ans. Révisions de la charte du parti ajouté de nouveaux slogans de l’ère Xi qui disent en substance que Xi et son idéologie sont le « noyau » du parti et que leur autorité doit être protégée.

Officiellement classé non. 2 leader de la dernière décennie, Li, le Premier ministre sortant, avait été considéré par certains analystes politiques chinois comme un frein au pouvoir de Xi. Comme Hu, il a gravi les échelons de la Ligue de la jeunesse communiste, qui était un réseau important dans la politique chinoise avant que les campagnes anti-corruption de Xi n’affaiblissent son influence. Bien qu’il ait été mis à l’écart par Xi, Li a conservé sa réputation de technocrate compétent, sympathique aux entreprises privées.

Mais Li ne fera pas partie du nouveau Comité central, a rapporté samedi la chaîne de télévision publique China Central Television. Cela signifie que l’homme de 67 ans est presque certain de prendre sa retraite, même s’il n’a pas atteint le seuil informel de 68 ans. Un autre politicien affilié à la Ligue de la jeunesse communiste, Wang Yang, qui avait été considéré comme un candidat potentiel au poste de premier ministre pour remplacer Li, était également absent de la liste.

La composition finale du Politburo de 25 membres et de son Comité permanent de sept membres, le sommet du pouvoir décisionnel en Chine, sera révélée dimanche. Comme ce fut le cas en 2017, un successeur désigné ne devrait pas faire partie de la nouvelle gamme.

Le mépris de Xi pour les normes d’âge qui sont pour la plupart en vigueur depuis les années 1990 a été cité par les experts comme un signe de son contrôle quasi total. En nommant des alliés à des postes clés dans les organes de l’armée, de la sécurité et du personnel, Xi a pu maintenir une emprise ferme sur les sources de puissance dure du pays.

Il a associé le contrôle interne du parti à un programme populiste pour lutter contre la corruption, lutter contre la pauvreté et attiser la ferveur patriotique. Un autre ajout à la charte était une promesse de “résolument s’opposer et contraindre” ceux qui, aux yeux du parti, promeuvent l’indépendance de Taiwan, l’île autonome de 23 millions d’habitants que Pékin revendique comme son territoire souverain et menace de prendre par la force. si Taipei officialise un jour la séparation.