HTMS Sukhothai : Le nombre de morts suite au naufrage d’un navire de guerre thaïlandais s’élève à 18

Bangkok, Thaïlande

CNN

—



La marine thaïlandaise a déclaré dimanche que le nombre de morts suite au naufrage d’un de ses navires de guerre plus tôt dans la semaine était passé à 18.

Le HTMS Sukhothai a coulé par gros temps lundi matin, laissant des dizaines de membres d’équipage portés disparus dans une mer houleuse dans le golfe de Thaïlande.

11 officiers sont toujours portés disparus, a annoncé dimanche la Royal Thai Navy dans une mise à jour. Sur les 105 à bord du navire au moment de la catastrophe, 76 ont été secourus.

Le navire transportait 30 personnes de plus que d’habitude au moment de son naufrage, et il n’y avait pas assez de gilets de sauvetage pour chacun d’entre eux, a déclaré mardi le commandant en chef de la Royal Thai Navy Adm. Cherngchai Chomcherngpat.

Les officiers supplémentaires étaient à bord parce que le navire participait à un hommage au fondateur de la marine thaïlandaise, a déclaré Cherngchai. L’équipage était «pleinement conscient du problème de ne pas avoir assez de gilets de sauvetage pour 30 agents supplémentaires. Ils ont essayé d’utiliser d’autres outils qui pourraient sauver la vie d’officiers qui n’avaient pas de gilets de sauvetage », a ajouté Cherngchai.

Certains de ceux qui n’avaient pas de gilet de sauvetage ont tenté de s’échapper sur des radeaux gonflables, dont certains étaient stockés à bord du HTMS Sukhothai et dont certains ont été largués par des hélicoptères de sauvetage et d’autres navires.

“Avec ou sans gilet de sauvetage (cela) n’affecte pas les chances de survie”, a déclaré l’amiral.

Il a déclaré que le navire avait coulé après que l’eau de mer soit entrée et ait désactivé ses systèmes d’alimentation.

Les vagues mesuraient entre 3 et 4 mètres (10 pieds à 13 pieds) de haut à l’époque et la température de l’eau était d’environ 29 degrés Celsius (84 degrés Fahrenheit).

L’eau est entrée dans la partie avant du navire de guerre de 252 pieds (76,8 mètres) de long vers 20h45 dimanche, a déclaré Cherngchai.

L’inondation s’est poursuivie pendant plus de trois heures, désactivant finalement le moteur et les systèmes électriques du navire et condamnant les efforts pour le pomper.

Des équipes de sauvetage en hélicoptère ont tenté d’abaisser les pompes à eau jusqu’au navire, mais leurs efforts ont été contrecarrés car le navire a commencé à s’incliner fortement.

L’amiral a rejeté une suggestion selon laquelle le navire de près de 40 ans n’aurait peut-être pas été en bon état pour affronter la haute mer, affirmant qu’il avait été modernisé à plusieurs reprises ces dernières années.