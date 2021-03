Le grand smartphone taïwanais HTC fait un retour sur le marché des smartphones. La société a lancé son dernier smartphone HTC Wildfire E3 en Russie, qui est une offre budgétaire de la société. Le nouveau HTC Wildfire E3 est livré avec une caméra arrière quadruple et une encoche en forme de goutte d’eau. Il est livré avec une batterie de 4000 mAh et a été lancé en deux options de couleur. Les prix du HTC Wildfire E3 n’ont pas encore été révélés, mais des rapports suggèrent que le smartphone pourrait coûter environ 150 EUR (environ 13000 Rs) à partir de. Il n’y a pas non plus de mot sur la disponibilité internationale du HTC Wildfire E3.

Le HTC Wildfire E3 fonctionne sur Android 10 et dispose d’un écran HD + IPS de 6,5 pouces avec un rapport écran / corps de 88%. Le smartphone est alimenté par un chipset MediaTek Helio P22 et est associé à 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne, qui est extensible à 128 Go supplémentaires via un emplacement pour carte micro-SD. Il y a une caméra arrière quad sur le HTC Wildfire E3 qui comprend un tireur principal de 13 mégapixels, un tireur ultra grand angle de 8 mégapixels, un tireur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, les utilisateurs bénéficient d’une caméra frontale de 13 mégapixels.

En termes de connectivité, le HTC Wildfire E3 comprend un Wi-Fi bi-bande, 4G, Bluetooth 4.2, GPS, une prise casque 3,5 mm et un port USB de type C. Les capteurs du téléphone comprennent un capteur de lumière ambiante, un capteur de proximité, un accéléromètre, une boussole électronique et un capteur d’empreintes digitales sur le panneau arrière.