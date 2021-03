Le Wildfire E3 fonctionne sur la plate-forme Helio P22 avec un processeur octa-core fonctionnant à 2,0 GHz. Il dispose de 3/4 Go de RAM et de deux options de stockage – 64 Go ou 128 Go, avec jusqu’à 128 Go de plus via un emplacement microSD.

