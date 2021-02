Le dernier téléphone HTC mis en vente en Russie et en Afrique du Sud est le Wildfire E, également connu sous le nom de Wildfire E1 lite dans d’autres régions. C’est un combiné abordable alimenté par Android 10 (Go Edition) avec un écran LCD de 5,45 pouces, un chipset Helio A20 et deux caméras.





HTC Wildfire E lite

L’écran est livré avec une résolution HD + et un format d’image 18: 9. L’Helio A20 est associé à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage qui est encore extensible via microSD. Il y a une caméra principale 8MP à l’arrière rejoint par un assistant de profondeur VGA tandis que l’avant est livré avec un jeu de tir selfie 5MP. Le dos est également l’endroit où vous trouvez le scanner d’empreintes digitales. La batterie de 3000 mAh du Wildfire E lite se charge sur le port microUSB daté

Le prix du HTC Wildfire E lite est fixé à 1549 ZAR (103 USD) en Afrique du Sud et à 7790 RUB (104 USD) en Russie.

