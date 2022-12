HTC Vive lance son propre concurrent Quest 2 VR au CES

La Méta Quête 2 jouissait d’une situation unique depuis quelques années puisque un des meilleurs casques VR autonomes que vous pourriez acheter – et l’un des seuls. Concurrents semble arriver maintenant, et le dernier casque Vive de HTC annoncé au salon CES de Las Vegas en janvier est un autre signe de ce à quoi s’attendre en 2023.

La paire de lunettes VR autonome de HTC a été taquiné à The Verge, et l’appareil semble suivre un chemin similaire vers l’endroit où le Pic 4, Meta’s Quest Pro et à venir Quête 3et éventuellement Le casque attendu d’Apple visent. HTC a recommencé à jouer avec la réalité virtuelle grand public compacte avec son téléphone connecté Vive le flux lunettes, mais ce nouvel appareil semble être plus puissant et possède également des caméras couleur passthrough qui devraient permettre la réalité mixte.

L’image taquinée du casque semble être plus compacte que des casques comme le Quest 2 (ou même le Pico 4), ressemblant à un design plus proche du Meta Quest Pro. Il est susceptible d’avoir une optique “crêpe” qui peut compresser la zone d’affichage, ce que le Quest Pro et le Pico 4 ont tous les deux.

Le chef de produit mondial de HTC, Shen Ye, a confirmé à The Verge que l’appareil aura le genre de contrôleurs à mouvement intégral à six degrés que les Vive Focus 3, Quest 2, Pico 4 et presque tous les casques VR modernes ont. La forme physique sera l’une des utilisations que HTC voit avec le casque, similaire au fonctionnement du Quest 2 et du Pico 4. HTC pourrait expérimenter le suivi du corps, étant donné que la société a déjà déployé le sien Traqueurs Vive avec la réalité virtuelle connectée au PC depuis des années, et possède même ses propres accessoires de suivi au poignet. Suivi de l’oeil, cependant, il semble qu’il ne sera peut-être pas inclus (l’ajout du suivi oculaire a tendance à augmenter le prix du casque VR). Ye a confirmé une autonomie de deux heures, similaire aux casques existants.

Le fabricant de puces Qualcomm, dont les processeurs alimentent presque tous les casques VR et AR grand public, a déjà indiqué depuis des années qu’une vague d’appareils autonomes proviendrait de divers partenaires mondiaux. Le grand défi n’a pas été le matériel, c’est le logiciel, l’écosystème et le prix. HTC doit trouver comment faire en sorte que cela se produise mieux que Meta, et dans une année où Apple semble se profiler avec son propre appareil – et qui sait qui d’autre. Nous en saurons plus à Las Vegas quand nous direction le CES ce mois de janvier.

CNET a contacté HTC pour commenter cette histoire de rupture.