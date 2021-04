Bien que nous ayons encore de temps en temps la sortie occasionnelle de smartphones HTC, la société taïwanaise s’est depuis longtemps tournée vers le marché des casques VR. Plus tôt dans la journée, une liste iF Product Design Award a révélé le prochain casque Vive VR au monde et il est destiné aux amateurs de fitness.









HTC Vive Air

Le HTV Vive Air est décrit comme un casque VR de fitness virtuel inspiré des chaussures de sport et fabriqué à mi-chemin avec un entraînement à haute intensité. Le casque comporte des tissus tricotés à séchage rapide sur sa tige et son bandeau et un design léger idéal pour les entraînements à domicile. Le Vive Air est également livré avec des boutons à dégagement rapide pour le boîtier, ce qui permet un lavage et un séchage faciles des superpositions de tissu.

HTC a publié une déclaration officielle adressée à UploadVR où il a confirmé que le Vive Air n’est encore qu’une pièce de concept à ce stade, bien que nous ayons également eu un indice que le casque pourrait arriver à Vivecon 2021 qui se tiendra du 11 au 12 mai.

