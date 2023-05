HTC U23 Pro annoncé : Snapdragon 7 Gen 1, appareil photo 108MP et écran 120Hz

HTC a officiellement dévoilé le HTC U23 Pro qui a fuité plus tôt ce mois-ci. Il est construit autour d’un écran OLED FullHD+ de 6,7″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la protection Gorilla Glass Victus. L’écran a un trou de perforation centré pour la caméra selfie 32MP, mais il n’a pas de scanner d’empreintes digitales en dessous car il est intégré dans l’alimentation. sur le cadre droit du téléphone.

À l’arrière, nous obtenons un îlot de caméra rectangulaire abritant un flash et quatre caméras – 108MP primaire (avec OIS), 8MP ultra large, 5MP macro et 2MP de profondeur.

Sous le capot, le HTC U23 Pro a le SoC Snapdragon 7 Gen 1 avec 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage et exécute Android 13 prêt à l’emploi.

Le HTC U23 Pro est préinstallé avec l’application VIVERSE et est compatible avec le casque de réalité mixte VIVE XR Elite, qui est vendu séparément. De plus, le U23 Pro a une résistance à la poussière et à l’eau IP67, et l’ensemble du boîtier est alimenté par une batterie de 4 600 mAh avec une charge filaire de 30 W et une charge sans fil de 15 W. Il prend également en charge la charge sans fil inversée.

Le reste des points forts du HTC U23 Pro comprend la prise en charge 5G, la connectivité Wi-Fi 6, NFC, USB-C et une prise casque 3,5 mm.

Le HTC U23 Pro est disponible en deux couleurs et configurations de mémoire – 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go, au prix de 16 990 TWD (550 $/510 €/45 505 INR) et 17 990 TWD (585 $/540 €/48 185 INR), respectivement. Il est disponible à Taïwan via le site Web officiel taïwanais de HTC, mais nous n’avons pas encore appris sa disponibilité sur d’autres marchés.

