HTC U23 Pro 5G fuit en ligne avec des spécifications et des photos en direct

Un mystérieux appareil HTC a fait surface en ligne avec tout un tas de photos en direct et quelques informations sur le matériel. Le trio de numéros de modèle suivant est mentionné – 2QC9200, 2QC9100 et 2QCB100, ainsi qu’un nom potentiel pour l’appareil – le HTC U23 Pro 5G.













HTC U23 Pro 5G

Certains des points forts des spécifications incluent un écran AMOLED, un chipset Snapdragon 7 Gen 1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone aurait également un appareil photo principal de 108 MP avec OIS et un total de quatre caméras à l’arrière. Il est alimenté par une batterie de 4 600 mAh avec chargement sans fil et semble fonctionner sous Android 13. La liste des spécifications comprend également une prise audio de 3,5 mm positionnée sur le cadre supérieur du téléphone.











HTC U23 Pro 5G AIDA64

La source mentionne également que le capot arrière et le cadre central de l’appareil sont en plastique. Nous pouvons également voir une photo du bouton d’alimentation du téléphone, qui sert également de lecteur d’empreintes digitales.











HTC U23 Pro 5G à côté de HTC Desire 21 Pro et HTC Desire 20+

Au dire de tous, cela semble être une unité d’ingénierie aux tout premiers stades de développement, donc tout ce qui concerne les prix ou la disponibilité serait de la pure spéculation à ce stade. Espérons que le U23 Pro arrive finalement sur le marché.

Source (en chinois) | Via