HTC U23 est maintenant en vente

Le HTC U23, dévoilé la semaine dernière, est désormais disponible à l’achat à Taïwan via le site officiel taïwanais de HTC. Il est disponible en deux couleurs et une seule configuration de mémoire de 8 Go/128 Go au prix de 14 990 TWD (480 $/435 €/39 160 INR).

Le HTC U23 est construit autour d’un écran OLED FullHD+ 120 Hz de 6,7″ avec un trou de perforation centré pour la caméra selfie 32MP. Et à l’arrière, il arbore un système de triple caméra comprenant des unités de profondeur 64MP primaires, 8MP ultra larges et 2MP.

Le HTC U23 est alimenté par le SoC Snapdragon 7 Gen 1, exécute Android 13 prêt à l’emploi et dispose d’un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage. Il est alimenté par une batterie de 4 600 mAh avec prise en charge de la charge filaire 30 W et sans fil 15 W. Le smartphone prend également en charge la recharge sans fil inversée.

Le reste des points forts du HTC U23 comprend un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, une connectivité 5G, NFC et un indice IP67. Le smartphone est également livré avec une prise casque 3,5 mm.

Si tout cela vous semble familier, c’est parce que le HTC U23 est essentiellement le U23 Pro avec moins de stockage, un appareil photo principal de résolution inférieure (64MP contre 108MP) et aucune unité macro. Le HTC U23 Pro a été dévoilé en mai et dispose de deux options de mémoire : 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go. Vous pouvez consulter la comparaison détaillée des spécifications des HTC U23 et U23 Pro ici.









HTC U23 Pro • HTC U23

Source (en taïwanais)