HTC taquine un petit casque AR/VR léger qui sera dévoilé au CES

Le Vive de HTC propose d’excellents casques VR à plusieurs niveaux de prix – le Vive Pro 2 haut de gamme, le Vive Cosmos Elite de milieu de gamme et le récent Vive Flow. Aucun d’entre eux ne peut faire de la RA, mais la société a un plan pour rattraper les goûts de Meta’s Quest Pro.

Le plan comprend un casque qui n’a pas encore été nommé avec des capacités VR et AR qui sera dévoilé au CES le 5 janvier. Le responsable mondial des produits HTC, Shen Ye, s’est entretenu avec Le bord et a révélé quelques détails sur le casque.

Il y aura des caméras frontales et latérales et un support pour le contrôleur (avec six degrés de liberté) ainsi que le suivi des mains. Les caméras offriront un passthrough couleur, ce qui rend possibles les applications de réalité mixte.

Le casque sera autonome et aura une autonomie de 2 heures. Lors de sa conception, l’objectif était de le rendre petit, léger et confortable. Ye dit que le casque sera utilisé pour les jeux, le divertissement, l’exercice et même les outils d’entreprise.

Puisqu’il se compare au Quest Pro à 1 500 $, ce sera une offre phare. La société affirme que son casque sera meilleur que celui de Meta avec des avantages tels qu’une plage dynamique plus élevée sur les caméras, ce qui permettra aux utilisateurs de lire du texte sur un ordinateur portable ou un téléphone, par exemple.

Il n’est pas clair s’il y aura des caméras orientées vers l’intérieur pour le suivi des yeux, mais il semble plus s’agir de savoir si elles seront intégrées ou disponibles en tant que module complémentaire. HTC adopte également une approche prudente de la confidentialité, qui est une préoccupation croissante avec ces casques (et peut être un avantage par rapport aux offres de Meta).

