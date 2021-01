Sans aucun avertissement, HTC a silencieusement annoncé son smartphone de milieu de gamme compatible 5G, le Desire 21 Pro 5G. La page de destination se trouve sur son site Web officiel taïwanais et fournit toutes les spécifications dont nous avons besoin ainsi que les prix et la disponibilité.

L’appareil est construit autour d’un écran LCD IPS 6,7 pouces, résolution 1080 x 2400px prenant en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un contenu HDR10. Le panneau est alimenté par un chipset Snapdragon 690 prenant en charge la connectivité 5G et est associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible via microSD. Aucune autre variante de stockage n’est disponible.

L’arrière abrite quatre caméras – une caméra principale de 48MP avec une ouverture f / 1.8, une ultra-large 8MP avec une ouverture f / 2.2 et deux autres capteurs 2MP, l’un utilisé pour les prises de vue macro tandis que l’autre fournit des informations de profondeur. L’avant, où se trouve le trou de perforation centré, réside dans une unité 16MP.

Une batterie de 5000 mAh maintient les lumières allumées en prenant en charge la charge rapide QC 4.0+ jusqu’à 18 W. Malheureusement, le téléphone exécute Android 10 hors de la boîte.

Le téléphone est actuellement disponible en précommande uniquement à Taïwan sans aucune information sur la sortie mondiale. Les couleurs disponibles sont le bleu et le violet et le prix de lancement est de 11 990 TWD (~ 430 $), ce qui est plutôt raide et, espérons-le, le prix sera différent pour le reste du monde.

