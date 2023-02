Hsing Yun, abbé bouddhiste qui a bâti des universités, décède à 95 ans

TAIPEI, Taiwan – Hsing Yun, un abbé bouddhiste qui a établi une communauté religieuse florissante dans le sud de Taiwan et construit des universités à l’étranger, est décédé. Il avait 95 ans.

Il a établi le monastère de Fo Guang Shan en 1967, dans le but de propager les valeurs humanitaires bouddhistes. Il continuerait à exploiter des centaines de temples et de séminaires à travers le monde, ainsi que des universités à Taïwan, en Australie, aux États-Unis et aux Philippines.