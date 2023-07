Hsieh Su-Wei et Barbora Strycova remportent ensemble le deuxième titre du double féminin à Wimbledon

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Hsieh Su-Wei de Taïwan et Barbora Strycova de la République tchèque ont remporté leur deuxième titre de Wimbledon en double en battant Elise Mertens de Belgique et Storm Hunter d’Australie 7-5, 6-4 dimanche au centre Rechercher.

Hsieh a converti sa deuxième balle de match avec un revers alors que les champions 2019 ont breaké lors du dernier match du deuxième set.

Strycova est sortie de sa retraite cette année après avoir donné naissance à un fils et a déclaré qu’elle s’attend à ce que ce soit son dernier Wimbledon.

« Je ne pouvais pas demander une meilleure finition », a déclaré Strycova. « L’année dernière, j’ai envoyé un texto à Su-Wei : ‘Essayons de jouer à Wimbledon 2023 juste pour revenir et ressentir l’atmosphère. Il n’y a plus de COVID. Elle était comme, ‘Ouais, faisons ça. Amusons-nous. Nous voici avec le trophée. C’est fou. »

Hsieh a maintenant remporté le titre du double féminin les trois dernières fois qu’elle a joué au tournoi du Grand Chelem sur gazon – elle a également fait équipe avec Mertens pour soulever le trophée en 2021. L’édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie, et elle a été blessée en 2022.

C’est aussi un deuxième titre consécutif du Grand Chelem pour Hsieh, qui a fait équipe avec le Chinois Wang Xinyu pour remporter le tournoi de double de Roland-Garros en juin.

Hsieh et Strycova ont toutes deux 37 ans, ce qui en fait la paire de doubles féminines la plus âgée par âge combiné à même atteindre une finale du Grand Chelem, battant une marque établie par Liezel Huber et Lisa Raymond, qui avaient respectivement 35 et 38 ans lorsqu’elles ont remporté l’US Open. en 2021.

Mertens cherchait son quatrième titre du Grand Chelem au total, tandis que Storm tentait de remporter son premier.

