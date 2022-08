HSBC repousse les appels à la scission de son activité asiatique | Actualité économique

HSBC a repoussé les appels à la scission ou à la scission de ses activités asiatiques.

La banque basée à Londres avait été exhortée par le principal actionnaire Ping An Insurance Group Co of China à envisager de séparer ses activités asiatiques afin de créer une plus grande valeur pour les actionnaires.

L’idée a également été soutenue par certains investisseurs particuliers à Hong Kong et par la politicienne hongkongaise Christine Fong, qui a déclaré dimanche : “Rétablir la cotation principale à Hong Kong est le meilleur moyen de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires.

“Nous avons subi la leçon d’annulation du dividende de 2020, c’est pourquoi nous soutenons fermement que Ping An devrait siéger au conseil d’administration de HSBC.”

HSBC a déclaré que des conseillers externes avaient revu sa stratégie et que, bien que les résultats de l’examen aient été partagés avec le conseil d’administration, ils ne seraient pas rendus publics.

Le directeur général Noel Quinn a déclaré lundi à l’agence de presse Reuters: “Regardez les résultats semestriels et vous verrez la valeur de la stratégie actuelle.”

Lundi, la banque a annoncé un bénéfice avant impôts de 9,2 milliards de dollars pour les six mois se terminant le 30 juin, contre 10,84 milliards de dollars il y a un an, mais en avance sur l’estimation moyenne de 8,15 milliards de dollars des analystes.

HSBC a déclaré qu’il accélérerait la restructuration de ses activités américaines et européennes et s’appuierait sur son réseau mondial pour générer des bénéfices.

Rétablir le dividende aux niveaux pré-COVID «dès que possible»

M. Quinn a déclaré: “Notre force en tant qu’institution mondiale bien connectée est la principale raison pour laquelle nos clients de gros choisissent de faire affaire avec nous et nous sommes déterminés à capitaliser sur les avantages que notre réseau nous offre.”

HSBC possédait autrefois 10% de Ping An, avant de vendre la participation avec un beau profit en 2012.

Aujourd’hui, Ping An détient près de 10 % de la banque et est l’assureur coté en bourse le plus précieux de Chine.

Mais une partie de ses revenus provient du dividende HSBC et la Banque d’Angleterre a interdit aux prêteurs britanniques de verser des dividendes au début de 2020, alors que COVID-19 est devenu une pandémie.

Même lorsque le dividende a été rétabli l’année dernière, il représentait la moitié du taux que la banque avait payé jusqu’en 2018.

Parallèlement, les résultats financiers de la banque ont montré lundi que l’Asie représentait 69% de ses bénéfices au premier semestre 2022, contre 64% il y a un an.

La banque a l’intention de revenir au versement de dividendes trimestriels à partir de 2023, a déclaré M. Quinn, ajoutant : “Nous comprenons et apprécions l’importance des dividendes pour tous nos actionnaires.

“Nous nous efforcerons de rétablir le dividende aux niveaux pré-COVID-19 dès que possible.”