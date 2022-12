HSBC ferme plus de succursales au Royaume-Uni alors que les services bancaires sont en ligne

Un logo dans une banque HSBC. Vue nocturne d’une succursale bancaire HSBC UK – HSBC Holdings Plc à Londres avec le logo bank. HSBC Holdings plc est une société holding multinationale britannique de banque universelle et de services financiers. C’est la plus grande banque d’Europe en termes d’actifs totaux. Le nom HSBC dérive de la Hongkong and Shanghai Banking Corporation qui a ouvert des succursales à Shanghai en 1865. Londres, Royaume-Uni en août 2022

HSBC a annoncé mercredi son intention de fermer définitivement plus d’un quart de ses succursales bancaires restantes au Royaume-Uni, les clients passant de plus en plus aux transactions en ligne.

La banque mondiale fermera à partir d’avril 114 succursales, a-t-elle indiqué dans un communiqué, après en avoir fermé environ 150 depuis l’année dernière.

Une centaine d’employés devraient perdre leur emploi à la suite des dernières fermetures, ce qui reflète les mesures prises par d’autres grandes banques au Royaume-Uni.

“Les gens changent leur façon de faire leurs opérations bancaires et la fréquentation de nombreuses agences est à son plus bas niveau, sans aucun signe de retour”, a déclaré Jackie Uhi, directeur général de la distribution au Royaume-Uni de la banque.

“La banque à distance devient la norme pour la grande majorité d’entre nous.”

Chien de garde des consommateurs Lequel ? a déclaré que les banques et les sociétés de construction ont fermé ou ont prévu de fermer plus de 5 200 succursales depuis le début de 2015, au rythme d’environ 54 par mois.

D’ici la fin de l’année prochaine, le groupe NatWest, qui gère NatWest, Royal Bank of Scotland et Ulster Bank, en aura fermé plus de 1 200.

Plus de 920 succursales Lloyds, Halifax et Bank of Scotland – faisant toutes partie du Lloyds Banking Group – auront disparu au cours des 12 prochains mois.

Barclays a fermé ou aura fermé plus de 960 succursales d’ici la fin de cette année, Laquelle ? dit mardi.

Les fermetures ont alarmé les groupes de consommateurs qui ont déclaré que les mesures toucheraient ceux qui utilisent encore principalement de l’argent liquide, en particulier les personnes âgées.

La tendance aux paiements sans numéraire et aux services bancaires en ligne s’est accélérée depuis la pandémie de coronavirus.