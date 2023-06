HSBC construit une division d’innovation à partir des os de SVB UK qui s’est effondré

Certains se sont demandé si l’institution financière traditionnelle HSBC était bien placée pour reprendre l’héritage de SVB et financer les startups et les petites entreprises axées sur la technologie.

Le gouvernement britannique et la Banque d’Angleterre ont facilité l’achat dans le but de protéger les dépôts, alors que la Grande-Bretagne lutte séparément pour conserver sa position de capitale technologique internationale.

HSBC a acquis l’unité SVB basée à Londres pour 1 £ après que sa société mère ait subi une ruée sur ses actifs alimentée par les craintes des clients concernant la solvabilité de la banque. SVB était l’un des nombreux prêteurs américains et européens qui ont connu leur chute plus tôt cette année alors que des turbulences plus larges secouaient le secteur bancaire mondial.

HSBC a annoncé lundi que son unité Innovation Banking, lancée à la London Tech Week, réunira SVB UK et des équipes fraîchement formées aux États-Unis, en Israël et à Hong Kong, alors qu’elle se concentrera sur les entreprises technologiques et des sciences de la vie.

« Les secteurs britanniques de la technologie et des sciences de la vie, leaders mondiaux, sont essentiels à la croissance de l’économie britannique et à la stimulation des exportations mondiales », a déclaré le directeur général du groupe HSBC, Noel Quinn, dans un communiqué lundi.

« HSBC dispose désormais d’une équipe de classe mondiale axée sur les entreprises innovantes, leurs fondateurs et leurs investisseurs. Nous allons protéger ces spécialités et les faire passer au niveau supérieur. »

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que la nouvelle division HSBC aidera les entreprises innovantes et créera des emplois supplémentaires, « soutenant ma priorité de développer l’économie britannique et de consolider notre position en tant que superpuissance scientifique et technologique ».