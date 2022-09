HSBC avertit les investisseurs d’éviter les actions européennes dans la recherche de valeur

Le brouillard enveloppe le quartier des affaires de Canary Wharf, y compris les institutions financières mondiales Citigroup Inc., State Street Corp., Barclays Plc, HSBC Holdings Plc et l’immeuble de bureaux commerciaux No. 1 Canada Square, sur l’Isle of Dogs le 05 novembre 2020 à Londres, Angleterre.

Les perspectives macroéconomiques en Europe sont sombres, car les perturbations de l’approvisionnement et l’impact de la guerre de la Russie en Ukraine sur les prix de l’énergie et des denrées alimentaires continuent d’étouffer la croissance et obligent les banques centrales à resserrer agressivement leur politique monétaire pour contenir l’inflation.

“Nous pensons que l’accent doit être mis sur la qualité. Si vous recherchez un parti pris de style et que vous allez prendre la décision sur la base du style, je pense que vous devriez regarder le différentiel de qualité entre l’Europe et les États-Unis, plutôt que la croissance par rapport à la valeur un”, a déclaré Sels à CNBC la semaine dernière.

“En fait, je ne pense pas que les clients et les investisseurs devraient chercher à faire l’allocation géographique sur la base du style – je pense qu’ils devraient le faire sur la base de vos perspectives économiques et de vos perspectives de bénéfices, donc je mettrais en garde contre acheter l’Europe en raison des valorisations moins élevées et des mouvements des taux d’intérêt.”

Alors que la saison des résultats devrait démarrer sérieusement le mois prochain, les analystes s’attendent généralement à ce que les révisions à la baisse des bénéfices dominent dans le monde entier à court terme. Les banques centrales restent déterminées à relever les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation tout en reconnaissant que cela peut provoquer des troubles économiques, voire une récession.

“Nous assistons à un ralentissement économique, à des pressions inflationnistes plus élevées et plus longues et à une augmentation des dépenses publiques et privées pour faire face aux conséquences à court terme et aux causes à long terme de la crise énergétique”, a déclaré Nigel Bolton, co-CIO chez BlackRock Fundamental Equities. .