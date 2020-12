La Norvège s’en est légèrement mieux tirée, avec moins de 70 décès dus à Covid-19 depuis juillet, tandis que le rebond du PIB de 5,2% après la contraction de 6% au deuxième trimestre laisse l’économie sur des bases plus solides que sur une grande partie du continent.

« Cela signifiera clairement des vents contraires pour la consommation dans la seconde moitié du quatrième trimestre – et nous avons donc réduit notre prévision de croissance pour le trimestre à -1,7% (contre + 1,4%) », a déclaré Pomeroy.

Les deux économies ont resserré les restrictions au cours du mois dernier, malgré la position sceptique précédente de la Suède sur les verrouillages. Bien que pas tout à fait aussi strict que les mesures prises ailleurs sur le continent, le Premier ministre suédois Stefan Lofven a exhorté le public à éviter les gymnases, les bibliothèques et les restaurants et à réduire la limite des rassemblements publics de 50 à huit.

« Comme une grande partie du monde, les économies scandinaves ont connu un fort rebond au troisième trimestre 2020. Les taux de croissance peuvent ne pas sembler aussi forts qu’ailleurs dans le monde sur une base trimestrielle, mais les baisses annuelles sont plus faibles que celles de la plupart des économies développées », a déclaré Pomeroy.

Parallèlement aux nouvelles positives sur les vaccins qui suscitent l’optimisme quant à une reprise économique mondiale en 2021, l’économiste mondial de HSBC, James Pomeroy, a déclaré lundi dans une note de recherche que le degré de soutien budgétaire disponible dans les deux pays offrait des perspectives plus optimistes que le reste du monde développé. .

La Suède et la Norvège ont enregistré une reprise meilleure que prévu au troisième trimestre, avec une croissance du PIB (produit intérieur brut) de 4,3% et 5,2% respectivement après la crise du deuxième trimestre au plus fort de la crise des coronavirus.

Alors qu’une grande partie de l’Europe est revenue aux mesures de verrouillage au cours du mois dernier dans le but de freiner la résurgence des épidémies de coronavirus, la pointe la plus septentrionale du continent devrait continuer à surperformer jusqu’en 2021, selon HSBC.

« Sur la base des données mensuelles du PIB, en septembre, l’économie n’était que 2,2% plus petite qu’à la fin de 2019. Cependant, après une reprise des cas de COVID-19 début novembre, le gouvernement a choisi de publier des aussi peu de contacts sociaux que possible «pour lutter contre l’épidémie», a déclaré Pomeroy.

«Le ralentissement de la consommation dans la seconde moitié du T4 se traduira probablement par une impression négative ici aussi (nous recherchons -1,1% t / t, contre +1,4% précédemment). Cependant, en raison d’un T3 meilleur que prévu, notre 2020 la prévision est inchangée à -3,9%. «

Le déploiement potentiel de vaccins devrait faciliter un fort rebond en 2021, et Pomeroy a suggéré que l ‘«énorme» espace budgétaire disponible pour la Suède et la Norvège continuerait d’être déployé, les deux pays ayant soutenu les entreprises et les revenus jusqu’en 2020, limitant les cicatrices. par rapport aux autres économies développées.

«En plus de cela, les budgets 2021 visent à investir dans de nouvelles voies de croissance, telles que l’économie verte, et à créer plus d’emplois dans de nouvelles industries», a déclaré Pomeroy.

« La capacité de financer cette transition signifie que la région devrait surperformer le reste du monde développé, même après un revers de novembre. »