HS2 : Sunak sous pression alors qu’il refuse d’exclure l’abandon de l’étape nord

Downing Street a refusé de garantir que HS2 se déroulera jusqu’à Manchester comme prévu, au milieu des révélations que Rishi Sunak et Jeremy Hunt sont en pourparlers sur l’abandon de la phase nord du projet.

Ça vient après L’indépendant a révélé que les ministres envisageaient de suspendre la deuxième étape en raison des inquiétudes concernant la spirale des coûts et des retards.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes à Westminster que « les bases de notre programme HS2 sont déjà en chantier et que nous nous concentrons sur sa réalisation », mais qu’il ne promettrait pas que la ligne irait à Manchester.

« Je ne peux pas commenter les spéculations autour d’un document divulgué. C’est évidemment un processus standard pour les départements de discuter du phasage de grands projets comme HS2… mais le travail est déjà en cours », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak était engagé envers la ligne allant à Manchester, le porte-parole a répondu : « Nous sommes engagés envers HS2, envers le projet. Je ne peux pas commenter la spéculation selon laquelle c’est le résultat d’une photographie.

« Comme vous le savez, nous envisageons de restructurer les travaux dans le meilleur intérêt des passagers et des contribuables. »

Jeudi matin, les dirigeants du Nord ont réagi avec fureur à la nouvelle, le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, accusant les ministres de « faire payer au Nord leur échec ».

Le chemin de fer à grande vitesse, actuellement en construction entre Londres et Birmingham, a déjà vu son tronçon vers Leeds coupé et fait face à des incertitudes quant à son approche vers le centre de Londres.

Les discussions entre M. Sunak et M. Hunt seraient liées à la préparation du prochain budget de la chancelière.

Des sources gouvernementales ont souligné les commentaires du ministre du Trésor, John Glen, à la Chambre des Communes la semaine dernière, dans lesquels il a déclaré que le gouvernement restait « pleinement engagé à mettre en œuvre le HS2 et le plan ferroviaire intégré ».

Il ajoutait à l’époque : « Il s’agit d’un investissement à long terme qui rapprochera nos plus grandes villes les unes des autres. Il stimulera la productivité et constituera une alternative à faible émission de carbone aux voitures et aux avions pendant de nombreuses décennies. »

(HS2)

Réagir au L’indépendantRévélation jeudi matin Le maire du Grand Manchester, M. Burnham, a déclaré que les ministres considéraient les passagers du Nord comme des « citoyens de seconde classe » et ridiculisaient les promesses répétées des conservateurs d’investir dans la région.

« Cela fait 10 ans que [George] Le discours d’Osborne sur « la puissance du Nord » et les conservateurs sont sur le point d’abandonner la dernière de ses promesses ferroviaires », a-t-il déclaré.

« Le résultat? La moitié sud de l’Angleterre bénéficie d’un système ferroviaire moderne et le nord d’une infrastructure victorienne. Monter un niveau ? Mon cul.

Il a ajouté : « Le gouvernement est coupable de mauvaise gestion flagrante du HS2 et d’avoir fait payer au Nord son échec. Une fois de plus, les passagers sont ici considérés comme des citoyens de seconde zone.

« Il est temps d’avoir une conversation honnête sur ce qu’ils FERONT pour le Nord et de laisser les électeurs décider si cela est suffisant. »

« La fracture Nord-Sud n’est pas le fruit du hasard. C’est une politique nationale. Ce n’est qu’en prenant conscience de ce fait que nous pourrons commencer à comprendre le niveau de changement dont Westminster, Whitehall et l’ensemble de notre système politique ont besoin.»

HS2 devrait réduire les temps de trajet interurbain nord-sud et libérer de grandes quantités de capacité pour les services ferroviaires locaux sur les lignes existantes.

Le projet devrait actuellement être achevé par étapes à partir de 2029, alors qu’il devait initialement ouvrir ses portes en 2026.

Henri Murison, directeur général du Northern Powerhouse Partnership, un groupe représentant les entreprises du nord de l’Angleterre, a déclaré que toute décision de réduire davantage le projet « nuirait gravement aux relations du gouvernement avec le monde des affaires » dans le nord et au-delà. .

« L’annulation de la phase 2b rendrait également impossible l’amélioration de la connectivité est-ouest à travers le Nord, comme promis dans le plan ferroviaire intégré. Cela supprimerait la section restante la plus critique du Northern Powerhouse Rail entre Manchester Piccadilly et l’aéroport de Manchester, qui est vitale pour transporter les passagers de Liverpool à travers les Pennines », a-t-il déclaré.

