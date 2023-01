HS2 s’effondre alors qu’il est révélé qu’un projet de train à grande vitesse de 60 milliards de livres sterling pourrait ne pas aller au centre de LONDRES

Le projet ferroviaire à grande vitesse phare de la Grande-Bretagne reliant la capitale aux Midlands et au Nord pourrait ne jamais atteindre le centre de Londres, révèle The Sun aujourd’hui.

Fragilisés par la flambée de l’inflation, les patrons de HS2 envisagent une réduction du projet, notamment en retardant son terminus d’Euston à 2038 ou en le supprimant complètement.

Les patrons de HS2 envisagent de retarder son terminus Euston à 2038 ou de le supprimer entièrement Crédit : Getty

Le ministère des Transports a mis en garde contre des “décisions difficiles” pour HS2 dans les semaines à venir

L’année dernière, les ministres ont ordonné un examen de la réduction des coûts de HS2 – un projet qui a été ravagé par la hausse des prix de la construction – au milieu des craintes secrètes que la première phase de Londres à Birmingham pourrait coûter à elle seule 60 milliards de livres sterling.

Un retard de deux à cinq ans pour l’ensemble du projet est envisagé, avec de nouvelles craintes que les étapes Birmingham à Crewe et Manchester soient également abandonnées.

Les trains à grande vitesse partiraient plutôt d’un nouveau hub à Old Oak Common dans la banlieue ouest de Londres plutôt que HS2 jusqu’au centre-ville avec un nouveau tunnel.

Les navetteurs devraient utiliser la ligne Elizabeth pour terminer leurs trajets dans le centre de Londres en métro dans le but d’essayer d’économiser des milliards de livres pour le projet.

La semaine dernière, le ministère des Transports a mis en garde contre des « décisions difficiles » pour le programme dans les semaines à venir.

Il est intervenu après des entretiens d’urgence avec les administrateurs de HS2 Limited sur la manière de maintenir le projet à distance dans les limites du budget.

Les députés ont averti que le coût total d’aller jusqu’à Manchester atteindrait près de 100 milliards de livres sterling – avant même que l’inflation ne commence à monter en flèche.

Les patrons de HS2 ont admis en privé que la flambée des coûts de construction signifie qu’ils manqueront leur budget de phase un de 44 milliards de livres sterling de “plusieurs milliards” – avec un quart des fonds de prévoyance déjà dépensés.

Les initiés disent que les sous-traitants en masse ont averti HS2 Limited qu’ils ne peuvent pas remplir leurs contrats en raison de la hausse des coûts du béton, de l’acier et de la main-d’œuvre sans faire faillite.

Même ajusté en fonction de l’inflation, le coût de la première phase du HS2 atteindra probablement plus de 50 milliards de livres sterling.

Mais des sources affirment que cela devrait dépasser 60 milliards de livres sterling au moment où le premier train circulera, car l’inflation dans le secteur de la construction est encore plus élevée que les hausses de prix affectant les familles.

Le service Old Oak Green à Birmingham est censé commencer en 2033, mais des sources de HS2 ont émis un “doute extrême” sur l’atteinte de cette cible. Ils ont également déclaré que retarder Euston aurait un effet d’entraînement sur le reste du projet.

‘Ferraille Euston’

Un ancien employé de HS2 a déclaré: «Il existe un certain nombre d’options pour réduire les coûts et aucune d’entre elles n’est très intéressante.

“Soit vous abandonnez Euston, soit vous devez ralentir l’ensemble du projet et espérer que l’inflation diminue.”

Un rapport du groupe de réflexion Policy Exchange a révélé que l’annulation de toutes les sections de HS2 où la construction principale n’a pas commencé permettrait d’économiser environ 3 milliards de livres sterling par an d’ici 2027/8, et 44 milliards de livres sterling ou plus au total.

Son auteur, l’ancien conseiller en transport No10 Andrew Gilligan a écrit : « HS2 coûte désormais plus cher à construire que la valeur des avantages qu’il apportera.

« Le rapport coût-bénéfice officiel montre que pour chaque livre sterling dépensée pour le programme, le pays récupère des bénéfices d’une valeur de seulement 90 pence. Raccourcir le régime améliore son rapport qualité-prix.

En octobre dernier, le ministère des Transports a admis que malgré les 105 millions de livres sterling dépensés pour l’élaboration des plans du terminus d’Euston, ces conceptions ne pouvaient pas être utilisées après la réduction du nombre de plates-formes de 11 à dix.

Une nouvelle conception réduite est actuellement en consultation publique. Mais les plans pour le tunnel d’Euston à Old Oak Common sont toujours en suspens.

Même ajusté en fonction de l’inflation, le coût de la première phase du HS2 atteindra probablement plus de 50 milliards de livres sterling

Des sources officielles impliquées dans HS2 affirment que vendre des terrains achetés autour d’Euston au lieu de construire une station pourrait produire des “milliards” à réinvestir.

Plus tôt ce mois-ci, la secrétaire permanente du ministère des Transports, Bernadette Kelly, a déclaré aux députés qu’une décision sur les coûts du HS2 serait prise “au cours des prochaines semaines”.

Elle a déclaré au comité des transports: “Il est probable que des décisions assez difficiles devront être prises à ce moment-là, notamment en ce qui concerne l’échelonnement et la livraison de tous nos programmes d’immobilisations, y compris HS2.”

Et le ministre des chemins de fer Huw Merriman a révélé qu’il y avait des coupes à venir pour former des projets sur le réseau, mettant en garde contre “beaucoup trop de projets pour l’enveloppe de financement”.

Il a ajouté: «Il y aura des projets dont on a peut-être dit à des collègues qu’ils allaient de l’avant, mais qui n’ont en fait pas été poursuivis et n’iront pas de l’avant.

“Mon travail va devoir être de donner les mauvaises nouvelles.”

L’année dernière, le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a insisté sur le fait que la première phase du projet était toujours dans les limites du budget de 44,6 milliards de livres sterling.

Plus de 18,3 milliards de livres sterling ont déjà été dépensés, et 1 milliard de livres supplémentaires ont été utilisés pour acheter des terres.

10,6 milliards de livres supplémentaires ont déjà été promis dans les contrats, ce qui signifie que le coût de l’annulation est de 30 milliards de livres.

En octobre, les ministres ont ordonné à HS2 d’établir comment il ramènera “les coûts projetés en ligne avec le coût cible”.

Quelque 1,9 milliard de livres sterling de fonds d’urgence ont déjà été prélevés, ne laissant que 4 milliards de livres sterling dans la cagnotte d’urgence avec plus d’une décennie et demie pour que le projet soit encore en cours.

Lorsqu’on lui a demandé si l’étape d’Euston était menacée, un porte-parole du ministère des Transports a déclaré: «Le gouvernement reste déterminé à livrer HS2 à Manchester, comme confirmé dans la déclaration d’automne.

“En plus de soutenir des dizaines de milliers d’emplois, le projet reliera les régions du Royaume-Uni, améliorera la capacité de nos chemins de fer et offrira une option de voyage plus verte.”