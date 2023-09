HS2 se dispute alors que Rishi Sunak est invité à se décider sur les projets du Nord

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a été invité à se décider et à s’engager à achever le HS2 après que les dirigeants politiques, commerciaux et des transports ont réagi avec colère. L’indépendantLa révélation selon laquelle la deuxième étape du projet pourrait être abandonnée.

George Osborne a dirigé un chœur de voix avertissant que l’abandon de la ligne serait une « erreur » – selon une source haut placée de l’industrie ferroviaire. L’indépendant cette décision tuerait effectivement les projets d’autres améliorations ferroviaires promises dans le nord de l’Angleterre.

Cela s’est produit alors que Downing Street a refusé à plusieurs reprises les appels visant à confirmer que le gouvernement était toujours déterminé à emprunter la ligne vers Manchester comme promis.

Lors d’un point de presse dramatique à Westminster, le porte-parole du Premier ministre a déclaré que le gouvernement devrait équilibrer les intérêts des « passagers et des contribuables » lorsqu’on lui a demandé si la partie nord pouvait être suspendue en raison de la montée en flèche des coûts et des retards.

M. Osborne, qui a défendu le projet de train à grande vitesse au sein du gouvernement, a déclaré que l’abandon de la ligne serait « une véritable, véritable tragédie ».

« C’est une erreur. Oui, nous devons maîtriser les coûts – et nous devons nous demander pourquoi d’autres pays d’Europe peuvent construire des lignes à grande vitesse à moindre coût que nous », a-t-il déclaré sur son nouveau podcast. Monnaie politiqueen réponse à L’indépendantl’histoire.

« Mais il y a un point bien plus important ici : sommes-nous prêts à prendre des décisions difficiles, à long terme et controversées, en matière d’infrastructures pour assurer l’avenir de notre pays ? »

Il a poursuivi : « HS2 va transformer la connectivité vers le nord de l’Angleterre et ce serait une véritable tragédie si ce gouvernement l’abandonnait.

Rishi Sunak a été invité à clarifier la position du gouvernement sur HS2 (Fil PA)

« Si vous annulez cette étape qui représente 13 ans de travail, de préparation… alors vous dites en gros que rien ne sera construit. »

Une source haut placée dans l’industrie ferroviaire a également exprimé ses craintes quant à ce que les « allers-retours » sur les plans HS2 pourraient signifier pour d’autres projets de transport dans le Nord. Ils ont dit L’indépendant: « Le gouvernement doit se décider d’une manière ou d’une autre.

« L’annulation du HS2 au nord de Birmingham n’est pas seulement un gaspillage de l’argent déjà dépensé pour la phase 2, mais cela diminue également considérablement la valeur de la phase 1 qui est maintenant à mi-chemin de son achèvement.

« Cela marquerait également la fin du Northern Powerhouse Rail, puisque plus de 20 km de voie ferrée de la phase 2 seront finalement partagés.

« À une époque où nous devrions encourager le passage des camions aux trains de marchandises, et du transport aérien national au rail, la multiplication des allers-retours sur la liaison HS2 suggère que le gouvernement n’est tout simplement pas sérieux en matière de zéro émission nette d’ici 2050. »

Les documents sur le projet ont été discutés lors d’une réunion au n°10 (Photos politiques)

L’indépendant a révélé mercredi que M. Sunak et Jeremy Hunt étaient en pourparlers sur l’abandon de la deuxième étape du projet ferroviaire HS2.

Une estimation des coûts consultée par cette publication montre que le gouvernement a déjà dépensé 2,3 milliards de livres sterling pour la deuxième étape du chemin de fer à grande vitesse reliant Birmingham à Manchester, mais que l’abandon de la phase nord permettrait d’économiser jusqu’à 34 milliards de livres sterling.

Les documents, discutés lors d’une réunion au n°10 mardi et intitulés « chancelier et premier ministre bilat », suggèrent que les 2,3 milliards de livres sterling ne sont désormais pas récupérables, même s’ils sont annulés. L’indépendant Il comprend que des pourparlers sont en cours.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré que les ministres considéraient les passagers du Nord comme des « citoyens de seconde classe » et ont tourné en dérision les promesses répétées des conservateurs d’investir dans la région.

« Cela fait 10 ans que [George] Le discours d’Osborne sur « la puissance du Nord » et les conservateurs sont sur le point d’abandonner la dernière de ses promesses ferroviaires », a-t-il déclaré.

(HS2)

« Le résultat? La moitié sud de l’Angleterre bénéficie d’un système ferroviaire moderne et le nord d’une infrastructure victorienne. Monter un niveau ? Mon cul. »

HS2 devrait réduire les temps de trajet ferroviaire interurbain nord-sud et libérer de grandes quantités de capacité pour les services ferroviaires locaux sur les lignes existantes.

Mais le projet a été en proie à des retards et à des dépassements de coûts et la date d’ouverture initiale de la phase 1, prévue en 2026, a été repoussée à 2029. Un embranchement prévu vers Leeds a déjà été supprimé par le gouvernement en 2021.

On ne sait pas exactement quelle partie de la phase 2 pourrait être supprimée, mais la section la plus au nord, de Crewe à Manchester, n’a pas encore obtenu l’approbation royale du Parlement. Les travaillistes ont déclaré qu’ils réaliseraient le projet dans son intégralité.

Henri Murison, directeur général du Northern Powerhouse Partnership, un groupe représentant les entreprises du nord de l’Angleterre, a déclaré que toute décision de réduire davantage le projet « nuirait gravement aux relations du gouvernement avec le monde des affaires » dans le nord et au-delà. .

M. Sunak fait également face à un chœur de ses propres députés qui l’exhortent à aller de l’avant ou risquent d’être perçus comme abandonnant les communautés du Nord – bien que la question divise le parti conservateur.

Le député conservateur Jason McCartney, haut responsable du Northern Research Group (NRG) des conservateurs, a appelé le gouvernement à cesser d’tergiverser et à s’engager pleinement en faveur du HS2.

« Je veux qu’il soit livré dans son intégralité », a déclaré le député de Colne Valley dans le Yorkshire. L’indépendant. « Il faut qu’il aille à Manchester et à Leeds. Cela représente beaucoup d’argent, mais relier le Nord et le Sud est l’essence même du projet.»

M. McCartney a ajouté : « Il s’agit d’augmenter la capacité et de faire sortir davantage de personnes de leur voiture. Cela crée déjà des emplois de qualité. Ayons la vision. Soyons audacieux. Keir Starmer a fait campagne contre cela. Nous avons besoin que toutes les parties s’y engagent, si cela prend plus d’une décennie.

Travaux de construction sur HS2 près de Lichfield (Getty)

Un ancien ministre conservateur, précédemment impliqué dans HS2, a déclaré L’indépendant que le but du projet était de relier le sud au nord. « La pire approche est une maison de transition », ont-ils déclaré à propos de la perspective de l’abandon de la phase 2.

Le haut responsable a ajouté : « Sunak n’a jamais compris ce que le nivellement signifie pour les communautés du nord ni comment y parvenir. »

Un autre conservateur de haut rang – dont la circonscription se trouve dans le nord de l’Angleterre – a déclaré L’indépendant que de nombreux députés seraient « en colère de perdre HS2 » si la phase 2 était abandonnée et que le projet était arrêté à Birmingham.

Mais ils ont déclaré que certains partisans du HS2 seraient ouverts à un nouveau retard si cela impliquait des dépenses échelonnées sur une période plus longue. « Vous devez le construire. Mais les coûts sont phénoménaux. Le ralentir – ce serait probablement une décision judicieuse, si cela empêchait de faire demi-tour pour le terminer.

Pendant ce temps, d’autres députés conservateurs ont déclaré L’indépendant qu’ils « espéraient » que M. Sunak et M. Hunt décideraient de réduire les pertes du gouvernement et d’abandonner le projet.

Sir Edward Leigh a déclaré qu’il serait « ravi » si la phase 2 était abandonnée. « HS2 est le plus gros gaspillage d’argent jamais réalisé. [It is] ne se justifie plus par la capacité ni bien sûr par le coût.»

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes à Westminster que « notre programme HS2 est déjà en chantier et que nous nous concentrons sur sa réalisation », mais qu’il ne promettrait pas que la ligne irait à Manchester.

« Je ne peux pas commenter les spéculations autour d’un document divulgué. C’est évidemment un processus standard pour les départements de discuter du phasage de grands projets comme HS2… mais le travail est déjà en cours », a-t-il déclaré.