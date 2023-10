HS2 n’ira pas à Euston sans fonds privés

Si des fonds privés ne sont pas fournis, la ligne à grande vitesse ne reliera que Birmingham à Old Oak Common, dans la banlieue ouest de la capitale.

Le gouvernement a déclaré qu’il « maîtrisait les projets » pour Euston, ajoutant qu’il y avait eu deux « conceptions inabordables » pour une gare « plaquée or ».

Le nombre de quais prévus pour les trains à grande vitesse a déjà été réduit de 11 à six.

La BBC a été informée que le projet d’Euston dépendrait d’investissements privés, le gouvernement déclarant qu’il tirerait les « leçons des réussites » d’autres projets tels que le réaménagement de la centrale électrique de Battersea et de la gare de King’s Cross.

Old Oak Common sera la plus grande gare nouvellement construite du Royaume-Uni une fois ouverte, mais des inquiétudes subsistent quant au manque d’options pour la poursuite des voyages, la modélisation gouvernementale suggérant que les deux tiers des personnes préféreraient voyager vers ou depuis Euston.

Le ministère des Transports (DfT) a déclaré qu’il souhaitait que la gare d’Euston « soit ouverte et fasse circuler des trains dès que possible », et que son « approche redéfinie » permettrait d’économiser 6,5 milliards de livres sterling.