HS2 : la réaction contre la démolition de la liaison ferroviaire de Manchester s’accentue

Par Nick Edser

Journaliste économique

25 septembre 2023, 07h11 BST Mis à jour il y a 23 minutes

La suppression de la liaison HS2 entre Birmingham et Manchester risque de « détruire le cœur » des projets visant à améliorer les services ferroviaires dans le nord de l’Angleterre, a déclaré le maire du Grand Manchester.

Dans une réaction croissante, Andy Burnham a déclaré que la suppression de l’extension risquait de créer un « gouffre nord-sud ».

Les spéculations se sont multipliées car le gouvernement n’a pas garanti que la ligne relierait les Midlands au Nord-Ouest.

Rishi Sunak a refusé de commenter mais a déclaré que le Royaume-Uni était « déterminé à passer au niveau supérieur ».

« Les infrastructures de transport en sont un élément clé, mais pas seulement les grands projets ferroviaires, mais aussi les projets locaux, l’amélioration des services de bus locaux, la réparation des nids-de-poule, toutes ces choses font une différence dans la vie quotidienne des gens », a déclaré le premier ministre. a déclaré le ministre.

La BBC comprend qu’une décision concernant HS2 pourrait être prise dès cette semaine.

Le projet de train à grande vitesse vise à relier Londres, les Midlands et le nord de l’Angleterre.

La première partie, entre l’ouest de Londres et Birmingham, est déjà en construction.

Mais le projet dans son ensemble a déjà été confronté à des retards, des augmentations de coûts et des réductions – y compris le tronçon est prévu entre Birmingham et Leeds qui a été supprimé fin 2021.

En mars, le gouvernement a annoncé que la construction de la ligne entre Birmingham et Crewe, puis vers Manchester, serait retardée d’au moins deux ans.

Dimanche, Grant Shapps, l’actuel secrétaire à la Défense et ancien secrétaire aux Transports, a déclaré qu’il serait « fou » de ne pas revoir les plans du HS2 étant donné que les coûts ont augmenté.

Il n’a pas non plus voulu dire si des projets séparés pour le projet Northern Powerhouse Rail (NPR) entre Leeds, Manchester et Liverpool se poursuivraient ou non si la section nord du HS2 était abandonnée.

Le projet NPR comprendrait un mélange de lignes nouvelles et améliorées pour accélérer les liaisons. Il prévoit d’utiliser un tronçon de la ligne HS2 reliant l’aéroport de Manchester à Manchester Piccadilly, ainsi que les améliorations prévues à la gare de Manchester Piccadilly.

M. Burnham et le chef du conseil municipal de Manchester, Bev Craig, ont écrit au Premier ministre pour l’avertir que l’annulation du HS2 vers Manchester équivaudrait effectivement à annuler également NPR.

S’adressant à la BBC, M. Burnham a déclaré que la suppression de l’extension HS2 vers Manchester « arracherait le cœur » de NPR et « laisserait le nord de l’Angleterre avec une infrastructure victorienne, probablement pour le reste de ce siècle ».

Il a déclaré que c’était « une recette pour que la division nord-sud devienne un gouffre nord-sud ».

Dans la lettre adressée au Premier ministre, M. Burnham a déclaré que si des changements étaient nécessaires, « nous pourrions être ouverts à une discussion sur la priorité accordée à la section nord de la ligne, entre l’aéroport de Manchester et Manchester Piccadilly, afin qu’elle permette la construction du NPR en premier ». « .

Juergen Maier, vice-président de Northern Powerhouse Partnership, a déclaré que HS2 et NPR « font partie d’un seul réseau, partageant le tronçon le plus précieux de la route entre l’aéroport de Manchester et Manchester Piccadilly ».

Un ancien président de HS2, Allan Cook, a déclaré à la BBC que supprimer l’étape de Manchester serait une « énorme erreur » et « une très, très courte vision ».

Il a rejeté l’idée selon laquelle l’argent pourrait être mieux dépensé dans des projets ferroviaires dans le nord de l’Angleterre. « Nous avons besoin des deux. Pourquoi, dans le Nord, devons-nous faire un compromis ? »

La conférence annuelle du Parti conservateur débute dimanche à Manchester, et le député conservateur Steve Brine a déclaré qu’il serait « très étrange » d’annuler le projet alors qu’il était dans la ville.

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, Rishi Sunak dit « il y a des pelles dans le sol partout » pour le projet ferroviaire HS2

L’éventuelle suppression de la liaison HS2 a également été critiquée par l’ancien chancelier conservateur, George Osborne, qui, dans un article conjoint dans le Times avec Lord Heseltine, a déclaré qu’il s’agirait d’un « acte grossier de vandalisme ».

Ils ont averti que la suppression de la route serait « un acte d’automutilation économique énorme » et laisserait le Nord et les Midlands « abandonnés ».

Lord Heseltine a déclaré à la BBC que cela nuirait également à l’image du Royaume-Uni.

« Les dommages à la réputation d’un pays ou d’un gouvernement qui s’engage et encourage d’autres à investir et à s’engager dans un projet prétendument transformateur puis à s’arrêter – les dommages à la réputation sont incalculables », a-t-il déclaré.

Carte HS2

La dernière estimation officielle des coûts du HS2, à l’exclusion de la section est annulée, s’élevait à environ 71 milliards de livres sterling.

Mais il s’agissait des prix de 2019, ce qui ne tient donc pas compte de la hausse des coûts des matériaux et des salaires depuis lors.

En juin, une déclaration au Parlement indiquait que 22,5 milliards de livres sterling avaient été dépensés jusqu’à présent pour le tronçon Londres-Birmingham, tandis que 2,3 milliards de livres sterling avaient été dépensés pour la préparation d’autres tronçons, pour des mesures telles que l’achat de terrains.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré la semaine dernière que les coûts devenaient « totalement incontrôlables ».

Les travaillistes ont jusqu’à présent refusé de confirmer qu’ils financeraient la ligne HS2 vers Manchester si les conservateurs la supprimaient.

Dimanche, Darren Jones, le nouveau secrétaire en chef fantôme du Trésor, a déclaré que le Parti travailliste « adorerait construire le HS2 », mais a déclaré que peu d’informations « appropriées » avaient été mises à disposition par le gouvernement.

Ce week-end également, plus de 80 entreprises et chefs d’entreprise ont également demandé des éclaircissements sur l’engagement envers HS2.

Les patrons de dizaines d’entreprises et de groupes d’entreprises – dont Manchester Airports Group, British Land, Virgin Money et Northern Powerhouse – ont tous signé une lettre adressée au gouvernement appelant à un engagement renouvelé en faveur du HS2, affirmant que des signaux contradictoires répétés nuisaient à la réputation du Royaume-Uni et la chaîne d’approvisionnement au sens large.

Avez-vous été affecté par les problèmes soulevés ici ? Vivez-vous sur l’itinéraire proposé entre Birmingham et Manchester ? Vous pouvez partager votre expérience par email [email protected].

Veuillez inclure un numéro de téléphone si vous souhaitez parler à un journaliste de la BBC. Vous pouvez également nous contacter des manières suivantes :