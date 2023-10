HS2 compte 167 employés dans son service de relations publiques, ce qui coûte 8 MILLIONS de livres sterling par an.

La catastrophe du train à grande vitesse HS2 emploie 167 personnes dans son service de relations publiques, ce qui coûte 8 millions de livres sterling par an, peut révéler The Sun.

Trois d’entre eux travaillent sur une formation réveillée au sein de leur équipe d’égalité, de diversité et d’inclusion de 200 000 £ par an, avec un poste vacant pour un quatrième.

Hier soir, les critiques ont qualifié le projet de « trop volumineux, hors budget et déraillé » alors que le Premier ministre a de nouveau refusé d’exclure la possibilité de le réduire.

Plus d’une douzaine de spécialistes d’images sont salariés et cinq autres gèrent les médias sociaux de l’entreprise, selon une demande d’accès à l’information.

L’année dernière, le budget total de la direction des communications et de l’engagement des parties prenantes de HS2 Ltd a atteint 8 086 998 £, en légère baisse cette année à 7 889 489 £.

Les initiés de l’entreprise publique HS2 Ltd insistent sur le fait que 84 employés travaillent à l’engagement communautaire et vendent le projet aux habitants concernés.

Mais le député de Buckingham, Greg Smith, a rétorqué : « HS2 n’a aucun respect pour les contribuables qui les financent.

« Même avec tous ces gens de relations publiques, mes électeurs ne savent toujours pas ce qui se passe en ce qui concerne les fermetures de routes et autres perturbations. HS2 Ltd est surchargée, dépasse son budget et déraille. »

Un porte-parole de HS2 Ltd a déclaré : « Nous avons l’obligation parlementaire de nous engager pleinement auprès des communautés touchées par la construction. Cela représente la majeure partie des coûts.

Hier, le premier jour de la conférence du Parti conservateur à Manchester, le Premier ministre Rishi Sunak n’a pas encore voulu dire si l’étape de Manchester serait supprimée.

Le secrétaire de Leveling Up, Michael Gove, a décrit HS2 comme un « projet important », mais a ajouté : « Nous devons examiner le rapport qualité-prix ».