HS2 à Euston est un « vœu pieux » sans financement public, déclare le maire de Londres dans un plaidoyer auprès du Premier ministre

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a accusé Rishi Sunak de « vœu pieux » en affirmant que le secteur privé débloquerait environ 6,5 milliards de livres sterling pour financer une partie du HS2.

Le Premier ministre a annoncé cette semaine que la partie nord du réseau ferroviaire à grande vitesse entre Birmingham et Manchester serait supprimée.

Cependant, il a promis de réaliser la liaison londonienne entre Old Oak Common et la gare d’Euston après des semaines de spéculations sur l’avenir du projet, révélées pour la première fois par L’indépendant.

Une nouvelle société de développement, distincte de HS2, aurait été créée par le ministère des Transports pour financer la liaison après que M. Sunak ait détourné des fonds vers d’autres projets d’infrastructure dans le Nord.

Plus tôt cette semaine, un porte-parole du gouvernement a déclaré que le secteur privé avait déjà manifesté « un soutien et un intérêt ». M. Khan a salué cette décision mais a exprimé ses « sérieuses inquiétudes » quant au financement de la liaison.

Il a déclaré qu’il faudrait 6,5 milliards de livres sterling pour achever le terminus à Euston et « potentiellement plus » pour la liaison tunnel de 7,2 km (4,5 miles) vers Old Oak Common.

Dans une lettre au Premier ministre, vue par L’indépendant, M. Khan a déclaré qu’étant donné les « défis » de l’économie britannique, affirmer que le secteur privé investirait « semble un vœu pieux ».

Khan craint que le terminus Euston du HS2 ne devienne un « espoir lointain » (PENNSYLVANIE)

« De même, on ne sait pas exactement comment la décision a été prise de supprimer la liaison entre Euston Square et la gare d’Euston LU, qui est une partie vitale du projet HS2 », a-t-il ajouté.

M. Khan a déclaré que les propres chiffres de HS2 montraient que 85 pour cent des passagers arrivant à Euston utilisaient la station de métro pour poursuivre leur voyage.

« Je suis profondément préoccupé par le fait que votre récente annonce laisse un espoir lointain au terminus Euston du HS2, ce qui entraînerait une ligne qui se terminerait à Old Oak Common pendant des décennies, voire de façon permanente, ce qui serait un coup dévastateur pour les passagers utilisant la ligne et pour l’économie de Londres et de tout le pays », a-t-il ajouté.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Comme cela a toujours été prévu, la ligne se terminera à Euston – il s’agit d’une opportunité de régénération de classe mondiale et il existe déjà un soutien et un intérêt considérables de la part du secteur privé pour investir. »

M. Sunak, s’exprimant mercredi lors de la conférence de son parti, a finalement exposé son plan pour HS2. Il a abandonné la partie nord entre Birmingham et Manchester et a détourné l’argent vers d’autres projets d’infrastructure dans le Nord.

Sunak a abandonné le tronçon nord du HS2 mercredi (EPA)

Le Premier ministre s’est engagé à « réinvestir chaque centime, soit 36 ​​milliards de livres sterling, dans des centaines de nouveaux projets de transport dans le Nord et les Midlands, à travers le pays ».

Cela inclut la création de ce qu’il a nommé Network North, qui implique des améliorations aux projets routiers, ferroviaires et de bus.

12 milliards de livres sterling supplémentaires seront mis de côté pour améliorer les trajets ferroviaires entre Manchester et Liverpool, un projet précédemment annoncé dans le cadre du Northern Powerhouse Rail.

Les travaillistes ont affirmé que « presque tous » les projets annoncés par le Premier ministre « faisaient déjà partie des plans du gouvernement et ne peuvent donc pas être décrits comme de nouveaux investissements ou réinvestissements ».

M. Sunak a déclaré qu’il avait décidé d’abandonner le HS2 en raison de la montée en flèche de ses coûts. Il s’agit du plus grand projet d’infrastructure d’Europe, estimé à 37,5 milliards de livres sterling en 2009. Selon une estimation récente, le coût aurait pu atteindre 100 milliards de livres sterling.