HS2 a été un désastre complet – des milliards de dollars seraient mieux dépensés pour transformer le Nord et les Midlands

GARETH Morgan est exactement le genre d’homme d’affaires dont ils ont besoin dans le Nord.

L’entreprise qu’il a fondée près de Sheffield emploie 100 travailleurs qualifiés qui fabriquent des pièces de haute technologie pour l’industrie aérospatiale, qu’ils vendent à l’étranger, notamment aux États-Unis.

Le coût supplémentaire des travaux de terrassement et des voies pour transporter des trains aussi rapides est énorme – et tout cela pour la vanité Crédit : The Times

Les gouvernements parlent depuis longtemps d’apporter la prospérité au Nord, mais HS2 est le plus grand échec du programme de nivellement Crédit : Getty

Mais lorsque ses clients américains atterrissent à Manchester, ils sont obligés de faire un trajet en taxi de 40 milles jusqu’à Sheffield parce que le service ferroviaire – comme dans une grande partie du Nord – est très lent et totalement peu fiable.

Le Dr Morgan, le patron d’Advanced Manufacturing (Sheffield), peut se rendre facilement à Londres mais pour voir les fournisseurs et les clients des villes voisines du Nord, il doit utiliser sa voiture.

Il convient “à 1 000%” que le train à grande vitesse prévu de 250 mph de Londres à Manchester devrait être abandonné maintenant.

Il ne faudrait que la moitié des 160 milliards de livres sterling que coûtera HS2 pour doter le nord et les Midlands d’un réseau ferroviaire électrifié fréquent, fiable, confortable et aussi bon que le service dont bénéficient les navetteurs du sud-est.

J’ai passé ma vie dans le génie civil et j’ai été fortement impliqué dans la construction du tunnel sous la Manche.

Malheureusement, je suis arrivé à la conclusion que HS2 est un projet de vanité de 161 milliards de livres sterling qui saigne à mort le reste du réseau ferroviaire.

Comme The Sun l’a révélé hier, le projet n’est pas adapté à son objectif, surtout quand nous ne semblons pas pouvoir concevoir une gare à Euston à Londres qui acceptera les trains, ce qui semble plutôt stupide.

HS2 doit être abandonné avant de jeter plus d’argent bon après mauvais.

Hors de contrôle

Les gouvernements parlent depuis longtemps d’apporter la prospérité au Nord, mais HS2 est le plus grand échec du programme de nivellement.

Tout ce qu’il fera, c’est amener plus de gens et d’argent dans le Sud-Est et non pas aider le Nord ni les Midlands.

Le coût de la phase 1 du HS2 devait initialement être de 10 à 12 milliards de livres sterling Crédit : Reuters

Se rendre à Londres et en revenir peut être une priorité pour les politiciens et les chefs d’entreprise, mais les services existants sont généralement bons.

Pourquoi avez-vous besoin d’aller à Londres 30 minutes plus vite alors que vous avez le wifi et votre ordinateur portable dans le train ?

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré hier que c’était une “gêne nationale” que la Grande-Bretagne n’ait pas de train à grande vitesse comme le Japon.

Mais HS2 Ltd, la société à l’origine du projet, a conçu le système pour que les trains circulent à 224-250 mph, ce qui est plus élevé que toute autre ligne à grande vitesse en Europe ou au Japon.

Pourquoi avons-nous besoin des plus grands, des plus rapides et des meilleurs au monde pour un petit pays comme le nôtre ?

L’Angleterre est bien plus petite géographiquement que la France, l’Allemagne ou l’Italie.

Nous n’avons pas besoin de trains qui peuvent faire 250 mph par heure.

Le coût supplémentaire des travaux de terrassement et des voies pour transporter des trains aussi rapides est énorme – et tout cela pour la vanité.

Le coût de la phase 1 du HS2 devait initialement être de 10 à 12 milliards de livres sterling.

En 2016, il était passé à 15,1 milliards de livres sterling et en 2019, le coût était passé à 54,5 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 361 %.

Avec une inflation de la construction de 15 à 20%, le coût est désormais de 161 milliards de livres sterling – et qui sait à combien s’élèvera la facture finale.

En plus de coûter des milliards de plus que prévu, HS2 rapportera beaucoup moins d’argent que prévu.

Les calculs de revenus étaient basés sur 18 trains par heure, avec des tarifs plus élevés pour ceux qui utilisaient la ligne.

Même la société HS2 admet qu’aucune autre ligne à grande vitesse dans le monde n’est capable d’assurer plus de 12 à 14 services par heure.

Il est temps de mettre fin à tout le projet avant qu’il ne devienne incontrôlable.

L’annulation de la partie 1 de HS2, de Birmingham à Londres, ferait perdre environ 10 milliards de livres sterling car une grande partie des terres pourrait être vendue ou réutilisée.

HS2 Part 2, à Crewe et Manchester, pourrait facilement être annulé à moindre coût.

J’en ai parlé à Rishi Sunak lorsqu’il était chancelier et il était très intéressé par mes chiffres.

Il n’a pas dit qu’il allait le supprimer, mais je pense qu’il y a de fortes chances que HS2 soit tronqué ou complètement abandonné.

Dépenser environ 80 milliards de livres sterling de l’argent économisé améliorerait considérablement les services ferroviaires locaux et régionaux dans le nord et les Midlands, où très peu de personnes utilisaient les chemins de fer avant même les grèves des chemins de fer.

Comme le Dr Morgan à Sheffield, ces personnes veulent un service ferroviaire fiable d’est en ouest afin de pouvoir se déplacer pour étudier, travailler ou faire leurs courses en train plutôt qu’en voiture.

Il n’est pas nécessaire qu’il soit à grande vitesse, mais il devrait avoir des liaisons appropriées, électrifiées, espérons-le, reliant des villes telles que Hull et Leeds, Doncaster et Sheffield, Manchester et Liverpool.

Cela aiderait vraiment des endroits comme Bradford, qui a un service épouvantable pour une si grande ville.

La gare de Leeds, en particulier, est un gâchis.

Il y a énormément de choses qui pourraient être faites mais, plutôt que d’attendre 25 ans pour le « bénéfice » de HS2, il est beaucoup moins risqué financièrement de faire des projets plus petits et, si une partie tourne mal, vous apprenez pour la suivante.

J’exhorte les ministres à doter les régions d’un réseau moderne de services ferroviaires qu’elles méritent, aussi bon ou meilleur que celui autour de Londres, et à sortir les habitants souffrants le long de la route HS2 de leur longue misère.

Les autres 80 milliards de livres sterling qui seraient économisés pourraient être dépensés pour le NHS, l’éducation et la qualité de vie dont les habitants du Nord et des Midlands ont désespérément besoin.