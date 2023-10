HS2 a coûté des milliards et nous CONNAISSONS les trains. Tout ce que nous savons sur le zéro émission nette, c’est que cela nous coûtera des MILLIARDS de milliards.

DE HS2 aux Jeux olympiques de 2012, j’en ai marre que les gouvernements nous vendent de grands projets sur la base d’estimations alléchantes – uniquement pour que les coûts augmentent, les contribuables se retrouvant piqués de plusieurs milliards de livres supplémentaires.

Mais le plus gros inconvénient reste à venir.

Personne ne sait vraiment comment nous allons atteindre Net Zero Crédit : Getty

La facture du HS2 n’a cessé de s’alourdir alors que nous savons construire des lignes ferroviaires à grande vitesse – nous ne connaissons rien du Net Zero, combien cela va-t-il nous coûter ? Crédit : PA

Combien de fois avez-vous entendu des ministres ou des quangocrates nous dire que parvenir à zéro émission nette de carbone coûterait une somme dérisoire – ou même que cela nous permettrait d’économiser de l’argent ? N’y croyez pas.

Le gouvernement n’a peut-être aucune idée de la manière dont il va atteindre la carboneutralité, mais une chose est sûre : le projet de loi éventuel sera rendu bien plus fois que ce qu’on nous a dit.

Hier, la Commission nationale des infrastructures a publié sa deuxième évaluation des infrastructures nationales, qui vise à indiquer au gouvernement quelles infrastructures il doit construire pour garantir que le pays puisse prospérer et rester résilient aux catastrophes naturelles et d’origine humaine.

Idéologie verte

L’objectif du NIC, qui a été créé par David Cameron, était censé être de débloquer la capacité tristement célèbre de la Grande-Bretagne à réaliser des infrastructures importantes telles que de nouveaux projets routiers, ferroviaires et aériens.

Nous attendons par exemple une piste supplémentaire pour Heathrow depuis 1946 – une période au cours de laquelle de nombreux autres pays ont construit plusieurs aéroports internationaux.

Mais comme tant d’agences gouvernementales et de quangos, le NIC a été capturé par l’idéologie verte – et est désormais préoccupé par la tentative de décarboner la Grande-Bretagne à tout prix.

Le NIC ne dit pas vraiment que l’atteinte du zéro net sera gratuit : il estime qu’il faudra 1 000 milliards de livres sterling d’investissements publics et privés d’ici 2050.

Pourtant, il prétend qu’en échange, nos factures énergétiques diminueront de 50 % d’ici 2050, afin de nous offrir une récompense financière à la fin du processus.

Est-ce que quelqu’un le croit vraiment ?

Prenez les pompes à chaleur, dont le NIC veut assurer le chauffage de toutes nos maisons d’ici 2050.

La technologie, affirme-t-il, « est très efficace, disponible dès maintenant et rapidement déployée dans d’autres pays ».

Essayez de dire cela aux nombreux propriétaires britanniques qui ont franchi le pas – et qui le regrettent en frissonnant.

Il est vrai qu’une pompe à chaleur bien installée dans une maison moderne et bien isolée peut être efficace.

Mais la plupart des pompes à chaleur fonctionnent à des températures d’eau beaucoup plus basses que les systèmes de chauffage au gaz traditionnels, ce qui signifie qu’elles ont du mal à chauffer les maisons plus anciennes.

Vous n’êtes pas obligé de me le croire – il suffit d’écouter Bosch, qui fabrique des pompes à chaleur mais qui, plus tôt cette année, a conseillé aux propriétaires de propriétés plus anciennes de s’en tenir plutôt aux chaudières.

Pour installer une pompe à chaleur qui ne parviendra peut-être pas à vous garder au chaud, vous pourriez être confronté à une facture de plus de 10 000 £, soit probablement bien plus qu’une chaudière à gaz.

Cela ne s’arrête pas là. Si vous devez isoler votre maison, redimensionner vos radiateurs ou installer un chauffage au sol (recommandé avec les pompes à chaleur), la facture peut s’élever à 30 000 £ ou plus.

Le NIC veut que le gouvernement installe gratuitement des pompes à chaleur dans les ménages les plus pauvres et qu’il nous verse 7 000 £ pour la facture – mais bien sûr, nous le paierons tous avec nos impôts.

Quant à l’affirmation selon laquelle les pompes à chaleur sont moins chères à faire fonctionner que les chaudières à gaz, ce n’est pas ce que constatent de nombreux propriétaires de pompes à chaleur.

Pour être moins chère que le chauffage au gaz, une pompe à chaleur a besoin d’un « coefficient de performance » (COP) d’environ 3,5, ce qui signifie qu’elle doit pomper trois fois et demie plus d’énergie thermique qu’elle n’en consomme en énergie électrique.

Mais un récent essai de 750 pompes à chaleur, soutenu par le gouvernement, a révélé que le COP moyen n’était que de 2,94 – et qu’il tombait fortement en dessous de 2,5 par temps froid – c’est-à-dire juste au moment où vous avez vraiment besoin de chauffer votre maison.

Le NIC exclut l’utilisation de chaudières à hydrogène pour remplacer les chaudières à gaz – un simple changement qui pourrait permettre aux propriétaires d’économiser des milliers de livres.

Mais si nous disposions tous de pompes à chaleur, nous devrons produire beaucoup plus d’électricité. A quel prix ?

Certes, le coût marginal de la production d’électricité par les parcs éoliens et solaires – dont le NIC veut constituer la base de notre approvisionnement énergétique – est très faible.

Mais le coût initial de la construction de parcs éoliens et solaires a grimpé en flèche, parallèlement aux prix des matières premières.

La dernière fois que le gouvernement a tenté de mettre aux enchères les droits de construction de centrales électriques offshore, il n’a reçu aucune offre.

Sur le crochet

De plus, si nous comptons sur l’énergie éolienne et solaire, nous aurons besoin d’énormes quantités de stockage d’énergie pour faire face aux jours où le soleil ne brille pas et où le vent ne souffle pas.

Qu’est-ce que la NIC a à dire à ce sujet ? Seulement que « le gouvernement devrait soutenir le marché » pour trouver des solutions possibles.

Combien cela nous coûtera, le NIC n’en a aucune idée.

Mais voici un indice des laboratoires nationaux du Pacifique des États-Unis, qui estiment que le stockage de l’électricité dans des batteries au lithium coûte actuellement environ 330 dollars (270 £) par MWh, soit environ six fois plus que ce qu’il en coûte pour produire de l’électricité en premier lieu.

Voilà pour les énergies renouvelables bon marché.

La facture du HS2 n’a cessé de s’alourdir alors que nous savions construire des lignes à grande vitesse.

Mais personne ne sait vraiment comment nous allons atteindre le zéro net, ce qui nécessitera des technologies encore embryonnaires pour décarboner des industries difficiles telles que l’acier et le ciment.

Nous allons devoir payer une facture bien plus élevée.