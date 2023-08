HS Prannoy vs Kunlavut Vitidsarn, demi-finale du Championnat du monde BWF : quand et où regarder la diffusion en direct en Inde

HS Prannoy affrontera le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn en demi-finale du Championnat du monde de badminton à la Roal Arena samedi à Copenhague, au Danemark.

Vendredi, Prannoy avait extrait la dernière once d’énergie de son réservoir pour assommer le double champion en titre du Danemark Viktor Axelsen lors d’un quart de finale passionnant de 68 minutes pour assurer une médaille à l’Inde.

Dans un moment mordant, Prannoy a une fois de plus montré son tempérament de grand match en se battant après un match mené pour déjouer le n°1 mondial Axelsen. 13-21, 21-15, 21-16 devant son public à la Roal Arena.

Le joueur de 31 ans originaire du Kerala, qui a remporté le Masters Super 500 de Malaisie et atteint la finale de l’Open d’Australie Super 500 cette année, a ainsi poursuivi la course de rêve de l’Inde aux Championnats du monde alors que la victoire a scellé la 14e médaille du pays dans cette épreuve.

Le double médaillé olympique PV Sindhu en a remporté cinq, dont une médaille d’or en 2019, et Saina Nehwal (argent et bronze) en a remporté deux. Kidambi Srikanth (argent), Lakshya Sen (bronze), B Sai Praneeth (bronze) et Prakash Padukone (bronze) sont les autres médaillés en simple.

Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty avaient remporté une médaille de bronze lors de la dernière édition, tandis que Jwala Gutta et Ashwini Ponnappa avaient remporté une médaille de bronze en 2011 en double féminin.

HS Prannoy en route vers les demi-finales –

HS Prannoy a pris le dessus sur le joueur finlandais Kolle Koljonen 24-22, 21-10 pour se qualifier pour les 16es de finale : Prannoy a évincé Chico Aura Dwi Wardoyo avec une simple victoire 21-9, 21-14 contre l’Indonésien. Huitièmes de finale : Le joueur de 31 ans a montré à Loh Kean Yew la porte de sortie avec un 21-18, 15-21, 21-19 pour atteindre les huit derniers, puis a battu le favori local et champion en titre Viktor Axelsen 13-21, 21. -15, 21-16 en quarts.

Quand la demi-finale des Championnats du monde HS Prannoy vs Kunlavut Vitidsarn BWF 2023 commence-t-elle en Inde ?

La demi-finale du simple masculin des Championnats du monde BWF entre HS Prannoy et Kunlavut Vitidsarn devrait débuter vers 15h50 IST.

Où regarder la demi-finale des Championnats du monde de badminton HS Prannoy vs Kunlavut Vitidsarn 2023 en direct en Inde ?

La demi-finale du simple masculin des Championnats du monde de badminton 2023 entre HS Prannoy et Kunlavut Vitidsarn sera diffusée en direct sur JioCinema ainsi que sur la chaîne YouTube officielle de la Fédération mondiale de badminton, BWF TV en Inde.

Où regarder la demi-finale des Championnats du monde HS Prannoy vs Kunlavut Vitidsarn BWF 2023 à la télévision en Inde ?

La demi-finale du simple masculin des Championnats du monde de badminton entre HS Prannoy et Kunlavut Vitidsarn sera retransmise en direct sur la chaîne de télévision Sports18 1 en Inde.

(Avec les contributions des agences)