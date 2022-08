HS Prannoy étourdit Kento Momota pour organiser un affrontement avant les quarts contre Lakshya Sen

Le navetteur Ace Indian HS Prannoy a enregistré une victoire bouleversée sur le n ° 2 mondial japonais Kento Momota pour organiser un affrontement avant les quarts de finale contre son compatriote Lakshya Sen aux Championnats du monde BWF 2022, mais Kidambi Srikanth a été éliminé au deuxième tour, mercredi.

Prannoy, qui n’avait pas battu l’as japonais lors de leurs sept rencontres précédentes, a remporté le choc 21-17, 21-16 dans le jardin de Momota.

A LIRE AUSSI| Championnats du monde BWF: MR Arjun-Dhruv Kapila passe aux quarts préliminaires, Ashwini Ponnappa-N Reddy s’écrase

« Je ne m’y attendais pas vraiment (la victoire). Il a toujours été difficile de le jouer dans le passé car c’est le plus haut niveau de badminton. Je savais que je devais être très discipliné contre lui et c’était vraiment important de bien rythmer le match. pour savoir quels points pousser et même quels points je pourrais perdre », a déclaré Prannoy après sa victoire sur le double champion du monde Momota.

« Ses connaissances sont toujours les meilleures mais c’est une bonne victoire pour moi et je suis content de jouer une manche de plus. J’ai beaucoup travaillé sur le mental et j’ai été aussi calme que possible. Il y a encore beaucoup de place à l’amélioration, mais c’était bien », a-t-il ajouté.

D’autre part, Lakshya, champion en titre de badminton en simple masculin aux Jeux du Commonwealth et médaillé de bronze aux Mondiaux 2021, a battu l’Espagnol Luis Enrique Penalver 21-17, 21-10 lors de son match de 16es de finale au Tokyo Metropolitan Arena.

Le navetteur indien, numéro 10 mondial, a commencé son match lentement et s’est retrouvé mené 6-4 contre un adversaire placé 64 places en dessous de lui. Lakshya, neuvième tête de série, a ensuite appuyé sur l’accélérateur et a marqué les neuf points suivants au trot pour prendre le contrôle du premier match et l’a finalement vu.

Pendant ce temps, le deuxième match s’est avéré être une affaire à sens unique, l’Espagnol ayant du mal à rendre compte du placement de la navette de Sen. Le joueur de badminton indien a conclu le concours en 36 petites minutes.

Cependant, l’ancien n ° 1 mondial Srikanth, qui est devenu l’année dernière le premier Indien à disputer une finale de championnats du monde, a subi une fin décevante de sa campagne 2022 après une défaite bouleversée 9-21, 17-21 contre le joueur chinois Zhao Jun Peng. .

Peng, le numéro 26 mondial, a dominé Srikanth dans le match d’ouverture, puis a produit une démonstration mature pour contrecarrer la tentative de l’Indien d’égaliser dans le second.

En double masculin, les meilleurs indiens Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy, champions des Jeux du Commonwealth de Birmingham, ont dépassé l’équipe guatémaltèque de Jonathan Solis et Anibal Marroquin 21-8, 21-10 pour se qualifier pour les quarts de finale. Chirag et Satwik avaient obtenu un laissez-passer au premier tour.

La surprise du jour, cependant, est venue de la paire indienne de MR Arjun et Dhruv Kapila, qui a bouleversé la paire danoise de huit têtes de série de Kim Astrup et Anders Skaarup Rasmussen, les médaillés de bronze de l’année dernière, par un 21-17, 21 -16 score pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

En double féminin, Gayatri Gopichand et Treesa Jolly, médaillées de bronze aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, se sont inclinées après avoir perdu 8-21, 17-21 contre les médaillées d’or du CWG Pearly Tan et Thinaah Muralitharan de Malaisie.

Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy ont également perdu 15-21, 10-21 contre les Chinois Chen Qingchen et Jia Yifan, les médaillés d’argent olympiques de Tokyo 2020.

