HS Prannoy et PV Sindhu dirigeront l’Inde à Dubaï

Le n ° 8 mondial HS Prannoy et le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth PV Sindhu dirigeraient un fort contingent indien pour les championnats asiatiques de badminton par équipe qui se joueront à Dubaï du 14 au 19 février.

La Badminton Association of India avait une fois de plus suivi le système consistant à sélectionner directement les meilleurs joueurs et à mener des essais pour le reste de l’équipe afin de choisir une équipe capable de se battre pour une médaille dans la prestigieuse compétition continentale.

La dernière édition de l’événement en 2021 avait dû être annulée en raison de la pandémie de Covid et le contingent indien aurait à cœur de montrer le chemin parcouru depuis 2019.

Lakshya Sen serait le deuxième joueur du simple masculin de l’équipe tandis qu’Aakarshi Kashyap fournirait un renfort à Sindhu en simple féminin.

Les champions de Roland-Garros Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty devraient assumer le fardeau du double masculin avec Krishna Prasad G et Vishnuvardhan Goud faisant partie de l’équipe en tant que deuxième paire.

“Nous avons choisi une équipe très forte qui est capable de battre n’importe quelle grande nation à sa journée. Notre équipe masculine a montré lors de la Coupe Thomas l’année dernière ce qui se passe lorsqu’elle trouve son rythme et je suis convaincu que cette équipe peut également terminer sur le podium”, a déclaré le secrétaire de l’Association indienne de badminton, Sanjay Mishra.

Les demi-finalistes de toute l’Angleterre Gayatri Gopichand et Treesa Jolly seront la principale paire de double féminin avec Ishaan Bhatnagar et Tanisha Castro qui devraient choisir la responsabilité du double mixte.

Équipe d’Inde :

Simple messieurs : Lakshya Sen et HS Prannoy

Simple dames : PV Sindhu et Aakarshi Kashyap

Doubles messieurs : Satwiksairaj Ranikreddy & Chirag Shetty ; Krishna Prasad Garga / Vishnuvardhan Goud P

Double dames : Treesa Jolly/Gayatri Gopichand

Ashwini Bhat/Shikha Gautam

Double mixte : Ishaan Bhatnagar / Tanisha Crasto

