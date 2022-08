HS Prannoy Downs Lakshya Sen entrera dans ses quartiers ; Dhruv Kapila – MR Arjun, Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty atteignent les huit derniers

L’Indien HS Prannoy a organisé un retour fougueux pour battre son compatriote et champion CWG Lakshya Sen pour accéder aux quarts de finale du simple tandis que le duo masculin de Dhruv Kapila et MR Arjun a poursuivi son impressionnant parcours pour se qualifier pour les huit dernières étapes des Championnats du monde jeudi.

Ce fut une bataille exténuante d’une heure et 15 minutes entre Lakshya et Prannoy qui a finalement réussi un 17-21, 21-16, 21-17 sur son coéquipier. C’était la quatrième rencontre de l’année pour les deux Indiens après la victoire de Prannoy, leur record en tête-à-tête étant de 2-2.

Prannoy affrontera désormais le Chinois Zhao Jun Peng en quarts de finale. Outre Prannoy, les deux paires de doubles masculins indiens de Dhruv Kapila et MR Arjun et Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty se sont également qualifiées pour les quarts de finale.

Cependant, la médaillée de bronze olympique Saina Nehwal a été éliminée du championnat du monde après avoir été battue par Busanan Ongbamrungphan lors d’un pré-quart de finale du simple féminin âprement disputé. La joueuse de 32 ans s’est inclinée 17-21 21-16 13-21 face à son adversaire thaïlandaise, qui a prolongé son record face à face contre l’Indienne à 5-3.

Saina a immédiatement été mise sous pression par Ongbamrungphan alors qu’elle courait à 11-3 lors du match d’ouverture. La double médaillée du Championnat du monde a réussi à combler l’écart à 17-19, mais Ongbamrungphan a gardé son sang-froid pour remporter le premier match. La poussée tardive du match précédent a donné confiance à Saina alors que l’ancien n ° 1 mondial menait 11-7 à la pause. Jouant agressivement, elle a continué à dicter les conditions, forçant le match à décider.

Le troisième match s’est joué sur un pied d’égalité jusqu’à l’intervalle, mais Ongbamrungphan a commencé à prendre de l’élan et a ouvert une avance de cinq points alors que Saina commençait lentement à perdre de la vitesse. Au final, Ongbamrungphan, 26 ans, qui a maintenant remporté les cinq derniers matchs contre Saina, a obtenu sept balles de match alors qu’elle scellait sa place en quart de finale.

Le duo indien non classé d’Arjun et Kapila a dû travailler dur pendant 58 minutes alors qu’ils revenaient de l’arrière pour remporter le huitième de finale contre Terry Hee et Loh Kean Hean de Singapour 18-21 21-15 21-16.

Les deux ont connu une bonne course dans le tournoi. Ils avaient devancé les huitièmes têtes de série et les médaillés de bronze de la dernière édition Kim Astrup et Anders Skaarup Rasmussen du Danemark 21-17 21-16 lors de leur match de deuxième tour.

Satwik et Chirag, quant à eux, ont dépassé la paire danoise de Jeppa Bay et Lasse Molhede 21-12 21-10 en 35 minutes.

Arjun et Kapila croiseront le fer avec la troisième paire indonésienne de Mohammad Ahsan et Hendra Setiawan lors des huit dernières étapes, tandis que Satwik et Chirag affronteront les deuxièmes têtes de série Takuro Hoki et Yugo Kobayashi du Japon en quarts de finale.

