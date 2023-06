HS Prannoy dirigera la charge de l’Inde ; PV Sindhu, Kidambi Srikanth et Lakshya Sen également dans la mêlée

HS Prannoy, en forme, sera sous les feux de la rampe alors que les meilleurs navetteurs indiens se préparent pour des matchs d’ouverture difficiles à l’Open d’Indonésie, un tournoi BWF Super 1000, qui commence mardi.

Prannoy, qui a remporté le titre du Malaysia Masters Super 300 le mois dernier, semble prometteur pour aller plus loin dans le tournoi, où la crème de la crème du badminton mondial devrait concourir cette semaine.

L’Indien numéro 8 mondial affrontera le Japonais Kenta Nishimoto et une victoire au premier tour l’opposera probablement au Chinois Shi Yuqi au deuxième tour.

Le double médaillé olympique PV Sindhu et le médaillé d’argent des championnats du monde 2021 Kidambi Srikanth chercheront également des débuts impressionnants pour leur campagne, même s’ils n’ont pas été au mieux de leur forme cette saison.

Sindhu a fait des sorties au premier tour des deux dernières épreuves, tandis que Srikanth a eu quelques quarts de finale en Malaisie et en Espagne et ils auront du pain sur la planche contre l’Indonésienne Gregoria Mariska Tunjung et la Chinoise Lu Guang Zu respectivement au premier tour.

Lakshya Sen a montré des étincelles pour retrouver une certaine forme lorsqu’il a atteint les demi-finales de l’Open de Thaïlande. Le médaillé de bronze des championnats du monde 2021 ouvrira sa campagne contre le numéro 10 mondial et huitième tête de série Lee Zii Jia de Malaisie.

Le duo de double masculin Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, champion des Jeux du Commonwealth et numéro 5 mondial, affrontera l’ennemi juré Marcus Fernaldi Gideon et Kevin Sanjaya Sukamuljo d’Indonésie au premier tour.

Satwik et Chirag avaient remporté le titre de l’Open de Suisse cette saison et devront puiser profondément dans leur réservoir pour prendre le dessus sur la paire indonésienne, qu’ils n’ont jamais battue en 11 rencontres.

MR Arjun et Dhruv Kapila auront également une tâche difficile alors qu’ils affronteront la paire malaisienne de huit têtes de série Ong Yew Sin et Teo Ee Yi dans le double masculin.

Dans un autre affrontement, l’ancienne numéro 1 mondiale Saina Nehwal affrontera la sept tête de série chinoise Wang Zhi Yi.

La paire féminine de double composée de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand Pullela affrontera les Japonaises Rin Iwanaga et Kie Nakanishi au premier tour.

Le BWF World Tour est divisé en six niveaux, à savoir les finales du World Tour, quatre Super 1000, six Super 750, sept Super 500 et 11 Super 300.

Une autre catégorie de tournoi, le niveau BWF Tour Super 100, offre également des points de classement.

Le Super 1000 est un événement de niveau 2 (niveau 2) dans le système de classement des tournois BWF, offrant les points les plus élevés et la cagnotte.

