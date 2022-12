HS Prannoy Clubbed avec Viktor Axelsen, Kodai Naraoka et Lu Guang Zu dans le groupe A

HS Prannoy, la seule entrée de l’Inde dans la finale de fin d’année du BWF World Tour Finals 2022 à Bangkok, en Thaïlande, tient à terminer l’année en beauté.

Le numéro 12 mondial, disputant son premier tournoi de fin d’année, a été inscrit dans le groupe A avec le champion olympique Viktor Axelsen du Danemark, le Japonais Kodai Naraoka et le Chinois Lu Guang Zu.

Prannoy, troisième tête de série, comptera sur ses chances de se qualifier pour les demi-finales de la phase de groupes, qui commence mercredi.

“Je suis vraiment ravi de commencer ma campagne BWF World Tour Finals. C’est la première fois que je participe aux championnats de fin d’année et j’espère pouvoir très bien performer”, a déclaré Prannoy.

PV Sindhu est le seul navetteur indien à avoir remporté les prestigieux championnats de fin de saison en 2018.

Le n ° 12 mondial Prannoy s’est réinventé cette année avec des performances puissantes, qui l’ont aidé à retrouver sa position dans le top 15 du classement mondial BWF presque après quatre ans.

Prannoy a aidé l’équipe indienne à décrocher sa première couronne de la Coupe Thomas en mai et a également terminé deuxième du Swiss Open Super 300 et a atteint les quatre dernières étapes de l’Indonésie Open Super 1000 et de la Malaysia Masters Super 500.

«Nous avons toujours cru en lui, en son jeu et en ses compétences. Il a joué de manière significative pendant longtemps et il est temps pour lui de remporter le titre. Sa capacité à vaincre les meilleurs joueurs du monde, à n’importe quel jour, fait de lui un candidat sérieux pour se retrouver sur la plus haute marche du podium lors des finales du BWF World Tour de cette année », a déclaré Sanjay Mishra, secrétaire général de l’Association indienne de badminton. (BAI).

Les navetteurs se qualifient pour ce tournoi de 1 500 000 USD en gagnant des points en fonction de leurs performances dans les événements du BWF World Tour au cours d’une année civile et les 8 meilleurs navetteurs/paires participent aux finales du BWF World Tour.

