HS Prannoy bat l’ancien champion du monde pour réserver une place en quart de finale

Le navetteur indien HS Prannoy a battu l’ancien champion du monde Loh Kean Yew en deux sets 22-20, 21-19 et s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open du Japon, jeudi 1er septembre.

Dans un match de 44 minutes, Prannoy a fait face à pas mal de moments de pression mais a creusé profondément et est sorti fort dans les deux matchs. Dans le match d’ouverture, il a sauvé trois points de jeu alors qu’il était mené 17-20 mais avec tout le courage et les coups classiques, il a remporté la manche 22-20.

Dans le deuxième match, Loh Kean Yew avait bien saisi le match et avait pris l’élan dont il avait tant besoin en menant 11-4 à la mi-match. La situation semblait tendue et difficile de la part de Prannoy, mais il a sans crainte fait une dissimulation et a finalement égalé à 17 tous. Il a ensuite chargé vers l’avant, pour lequel il est célèbre dans le badminton indien.

Les deux joueurs ont joué de solides coups de badminton. Les coups stratégiques de Prannoy ont dominé le court avant, ce qui lui a valu le match et lui a valu un billet pour un autre quart de finale cette année.

Prannoy était entré dans le deuxième tour après que son adversaire Angus Ng Ka Long se soit retiré à mi-chemin de la rencontre du premier tour en raison d’une blessure. Prannoy menait cependant ce match 11-10.

Dernièrement, Prannoy a été en grande forme en terminant l’Indian Open, le Syed Modi International et l’Open d’Allemagne en quarts de finale. Il était alors vice-champion du Swiss Open. Il a également atteint les demi-finales de l’Open d’Indonésie et des Masters de Malaisie.

Bien qu’il ait goûté à plusieurs victoires cette année, y compris son classement dans le Top 20 du classement mondial, il manque principalement de décrocher un titre de tournoi. Cependant, avec une bonne forme à l’Open du Japon, il est probable qu’il occupe la première place.

HS Prannoy affrontera ensuite Chou Tien Chen, quatrième tête de série, du Chinese Taipei.

Plus tôt dans le tournoi, Lakshya Sen a subi une défaite choc des mains de la Japonaise Kenta Nishimoto et Saina Nehwal a également été éliminée au premier tour en perdant 9-21 17-21 contre la tête de série Akane Yamaguchi.

Cependant, il y a de grands espoirs de Kidambi Srikanth qui est un autre espoir de jouer gros après Prannoy à l’Open du Japon 2022.

