HRVY de Strictly a dit qu’il avait nans glissé dans ses DM alors qu’il se frayait un chemin vers une place en finale.

Le passage de YouTuber, âgé de 21 ans, l’a vu consolider son statut de heartthrob et a même attiré l’attention des femmes plus âgées.

Lorsqu’on lui a demandé si ses DM étaient inondés de fans adorateurs, il a ri: «Beaucoup de femmes et de nans».

HRVY – de son vrai nom Harvey Cantwell – a ajouté à Heat que sa partenaire professionnelle Janette Manrara était son «gardien» auprès des fans.

« [Janette] a eu des filles qui l'ont contactée en disant: «Pouvez-vous s'il vous plaît dire à Harvey que je l'aime et que je suis un grand fan?», a-t-il révélé.









«Une des dames plus âgées qui m’a contacté a dit qu’après avoir regardé mon tango, elle m’aimait parce que j’étais un peu plus viril.

« Il y a donc beaucoup de femmes qui veulent un toyboy, semble-t-il! »

Et au milieu d’un tourbillon de rumeurs selon lesquelles lui et sa collègue finaliste Maisie Smith créeront une histoire d’amour après le spectacle, HRVY a déclaré qu’il était « sûr » qu’ils dîneraient ensemble à un moment donné.

« Il y a beaucoup de temps pour ça », a-t-il ajouté, « je pense que c'est une fille vraiment sympa. »







(Image: BBC / Guy Levy)











Et HRVY n’est pas le seul à avoir eu l’amour en ligne – Maisie a récemment déclaré qu’elle avait eu des footballeurs en contact.

Elle a dit nouveau! magazine: « Il y a eu quelques garçons qui se sont glissés dans mes DM! Les gens m’ont vu me secouer les hanches sur la samba et ça a chatouillé quelques plumes! Donc j’ai eu quelques personnes qui m’ont envoyé un message. »

La star d’EastEnders a ajouté: « J’ai reçu des messages de quelques footballeurs, mais je ne peux pas dire qui – ce ne serait pas juste. »

Ni HRVY ni Maisie n'ont exclu la possibilité d'une romance, l'ancien disant « on ne sait jamais » lorsqu'il a été pressé par Roman Kemp pour obtenir des réponses.







(Image: Maisie Smith / Instagram)









(Image: PA)



Ils se concentrent tous les deux sur la danse pour le moment – et le très convoité Glitterball Trophy – car les règles strictes de Covid de la BBC les séparent.

HRVY et Janette, Maisie et sa partenaire professionnelle Gorka Marquez, ainsi que Bill Bailey et Oti Mabuse prendront à nouveau la parole ce week-end pour la finale Strictly.

Il a été salué par certains critiques comme la finale la plus proche de la longue histoire de la série, avec cela, tout le monde devine qui remportera le trophée Glitterball.

* Strictly Come Dancing est de retour samedi à 18h sur BBC One.