HRVY a dit à ses fidèles fans qu’il faisait une pause dans les médias sociaux.

Le chanteur de 21 ans, connaisseur des médias sociaux, devenu célèbre sur YouTube, a révélé dimanche la nouvelle surprise sur Instagram avec un court message téléchargé sur ses histoires Instagram.

Donnant peu, il a tapé: « En pensant à vous tous. Je prends juste du temps loin de mon téléphone. »

L’influenceur a poursuivi: « Je reviens bientôt. J’ai hâte d’être de retour pour faire de la musique. »

Le week-end dernier, HRVY – de son vrai nom Harvey Leigh Cantwell – a perdu en remportant Strictly Come Dancing 2020.







(Image: hrvy)



Le premier prix du concours de danse a été remis à Bill Bailey et à son partenaire de danse professionnel Oti Mabuse.

Ils ont battu HRVY et Janette Manrara, Jamie Laing et Karen Hauer, et Maisie Smith et Gorka Marquez pour remporter le Glitterball.

La vie amoureuse de HRVY a fait la une des journaux pendant son passage Strictly alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles lui et Maisie d’EastEnders se liaient dans les coulisses.







(Image: Instagram / hrvy)



Et après la fin de la série, ils auraient eu leur premier baiser dans les coulisses des studios de cinéma d’Elstree après la finale.

Une source a déclaré au Sun: « Maisie et Hrvy se préparent depuis des semaines. Les deux sont tellement séduisants ensemble et ont vraiment un vrai rire à chaque fois qu’ils se voient.

«Mais ils ont toujours été très disciplinés pour ne pas franchir les lignes pendant le tournage de la série …







(Image: PA)



«Bien que techniquement, ils n’aient peut-être pas pratiqué la distanciation sociale, ils sont tous les deux jeunes et c’était avant que les restrictions de niveau 4 n’entrent en vigueur. Mais même maintenant, au niveau 4, Maisie peut avoir HRVY comme bulle de soutien. »

On prétend qu’ils sont devenus si proches et se sont envoyés des SMS tous les jours avec l’intention de rencontrer les restrictions de Covid-19 le permettent.

