Hrutika Shriram remporte la deuxième médaille d’or en plongeon ; Zeel Desai conserve l’or en simple féminin du Gujarat

Hrutika Shriram (Maharashtra) est restée sur la bonne voie pour répéter un tour du chapeau en or dans la compétition de plongeon des Jeux nationaux en remportant l’épreuve féminine de plate-forme de 10 m au complexe aquatique Sardar Patel ici mercredi.

C’est sa deuxième médaille d’or en trois jours et sa 10e couronne en quatre éditions des Jeux nationaux.

La plongeuse des chemins de fer basée à Mumbai, originaire de Solapur, n’était pas à son meilleur mais a enregistré le maximum de 179,30 points pour décrocher le titre. Palak Sharma (Madhya Pradesh) a remporté la médaille d’argent avec 175,10 points et Esha Waghmode (Maharashtra) le bronze avec 172,35 points. Le trio avait terminé dans le même ordre lors du concours Tremplin 3M 48 heures plus tôt.

« Je n’étais pas à mon meilleur aujourd’hui et j’ai commis une erreur lors de quelques plongeons. Il y avait des papillons dans l’estomac et je pensais que je devrais me contenter de l’argent. Mais je suis heureuse d’avoir pu décrocher l’or malgré cela », a-t-elle déclaré après avoir imité le plongeur masculin des Services Siddharth Pardeshi en remportant une deuxième médaille d’or ici.

Pendant ce temps, au complexe de développement sportif Riverfront à Ahmedabad, la joueuse de tennis montante du Gujarat, Zeel Desai, s’est mobilisée en l’absence de l’expérimentée Ankita Raina pour aider l’État à conserver l’or en simple féminin. Zeel, troisième tête de série, menait Sharmada Balu du Karnataka 6-2, 3-2 lorsque ce dernier a concédé le match en raison d’une blessure à la cheville.

Zeel a dominé la procédure, remportant facilement le premier set grâce à ses coups de fond de qualité. Sharmada Balu a réussi à la mettre sous pression en remportant les deux premiers jeux du deuxième set mais la locale a rapidement récupéré le break dans le troisième.

Sharmada s’est ensuite tordu la cheville en tentant un tir au-dessus de la tête, a pris un temps mort médical et a essayé de continuer par la suite. Mais avec ses mouvements gênés, elle a concédé le match au match suivant.

« Je suis extrêmement heureux de remporter la médaille d’or aujourd’hui. C’était spécial de jouer avec autant de soutien à domicile », a déclaré Zeel Desai. “Je suis habitué à la chaleur d’Ahmedabad et cela m’a aidé à jouer contre certains d’entre eux.”

Zeel a également fait l’éloge des organisateurs qui ont pu organiser les Jeux nationaux en seulement trois mois. “J’ai participé à de nombreux tournois internationaux et je peux dire que les installations ici sont équivalentes à la plupart. Il est louable que toutes ces dispositions aient été prises en seulement trois mois par le gouvernement de l’État », a-t-elle déclaré.

Manish Sureshkumar du Tamil Nadu a également bénéficié de l’inconfort physique et de la douleur aux côtes auxquels Arjun Kadhe du Maharashtra a été confronté après avoir remporté le premier set. Il n’a pas pu maintenir le même tempo après avoir pris un temps mort médical dans le deuxième set et Manish Sureshkumar a sauté sur l’occasion pour s’imposer 2-6, 6-1, 6-3.

De retour à Rajkot, deux records des Jeux nationaux ont été battus alors que les plus grands noms de la natation indienne ont encore une fois fait des vagues dans la piscine. Astha Choudhury d’Assam, qui avait remporté la médaille d’or du 100 m papillon féminin lors de la première journée avec un record, a abaissé la marque de Richa Mishra de 2: 21,66 dans les séries du 200 m papillon avec un effort gagnant de 2: 21,52.

Chahat Arora du Pendjab a également établi une nouvelle marque des Jeux au 50 m brasse féminin avec un temps de 33,17 secondes, éclipsant l’ancien temps de 34,43 secondes établi par AV Jayaveena (Tamil Nadu). Chahat avait remporté une médaille d’argent au 200 m brasse le deuxième jour.

Les résultats (finales):

Plongée

Plate-forme 10 m femmes : 1. Hrutika Shriram (Maharashtra) 179,30 points ; 2. Palak Sharma (Madhya Pradesh) 175,10 ; 3. Esha Waghmode (Maharashtra) 172,35.

Tennis

Simple messieurs : Manish Suresh Kumar (Tamil Nadu) a battu Arjun Kadhe (Maharashtra) 2-6, 6-1, 6-3. Médailles de bronze : SD Prajwal Dev (Karnataka) et G Manish (Karnataka).

Simple dames : Zeel Desai (Gujarat) a battu Sharmada Balu (Karnataka) 6-2, ce dernier retraité ; Médailles de bronze : Yubrani Banerjee (Bengale occidental) et Rutuja Bhosale (Maharashtra).

Autres résultats :

Tir à l’arc (arc à poulies)

Hommes

Individuel : Barrage pour la médaille de bronze : Gurwinder Singh (Punjab) a battu Umesh Singh (Uttarakhand) 141-140.

Équipe : le Maharashtra a battu l’Uttarakhand 230-220.

Femmes

Individuel : Sakshi Chaudhary (Uttar Pradesh) a battu Parneet Kaur (Punjab) 143-140.

Équipe : barrage pour la médaille de bronze : le Pendjab a battu Delhi 224-221.

Equipe Mixte : Barrage pour la médaille de bronze : L’Uttar Pradesh a battu l’Andhra Pradesh 152-151.

Badminton

Simple messieurs (demi-finales) : B Sai Praneeth (Telangana) a battu M Raghu (Karnataka) 21-12, 21-19 ; M Mithun (Karnataka) a battu Aryamann Tandon (Gujarat) 21-9, 11-21.

Simple dames (demi-finales) : Malvika Bansod (Maharashtra) a battu Aditi Bhatt (Uttarakhand) 21-10, 19-21, 21-13 ; Aakarshi Kashyap (Chhattisgarh) a battu Tanya Hemanth (Karnataka) 21-9, 21-15.

Doubles femmes (demi-finales) : Sikki Reddy et Gayatri Gopichand Pullela (Telangana) contre Kavya Gupta et Khushi Gupta (Delhi) 21-16, 21-17 ; Shikha Gautam et Ashwini Bhat (Karnataka) ont battu Mahreen Riza et Arathi Sara Sunil (Kerala) 23-21, 21-11.

Doubles messieurs (demi-finales) : PS Ravikrishna et Sankarprasad Udayakumar (Kerala) ont battu HV Nithin et Vaibhaav (Karnataka) 21-17, 21-14 ; Hariharan Amsakarunan et Ruban Kumar (Tamil Nadu) ont battu Shyam Prasad et S Sunjith (Kerala) 21-19, 21-16

Doubles mixtes (demi-finales) : Sai Pratheek et Ashwini Ponnappa (Karnataka) ont battu Hariharan Amsakarunan et VR Nardhana (Tamil Nadu) 23-21, 13-21, 21-19 ; Rohan Kapoor et Kanika Kanwal (Delhi) ont battu S Sunjith et TR Gowrikrishna (Kerala) 24-22, 21-18.

Basket (5×5)

Demi-finale hommes : le Tamil Nadu a battu les Services 90-47 (mi-temps : 46-15).

Demi-finale féminine : le Tamil Nadu a battu le Madhya Pradesh 82-30 (42-15).

