HRT “potentiellement important” pour réduire le risque de démence chez les femmes

L’hormonothérapie substitutive peut aider à prévenir la maladie d’Alzheimer chez des millions de femmes à risque de développer la maladie, selon la recherche.

La démence est l’une des plus grandes menaces pour la santé dans le monde. Le nombre de personnes vivant avec la maladie dans le monde devrait presque tripler pour atteindre 153 millions d’ici 2050, et les experts ont averti qu’elle représente une menace majeure et en croissance rapide pour les futurs systèmes de santé et de protection sociale dans chaque communauté, pays et continent.

Près de deux personnes sur trois atteintes de la maladie d’Alzheimer sont des femmes et environ un quart des femmes au Royaume-Uni sont porteuses d’un gène appelé APOE4, qui est le gène le plus puissant facteur de risque de la maladie.

Une équipe de chercheurs de l’Université d’East Anglia (UEA) et de l’Université d’Édimbourg a trouvé des preuves de “l’importance potentielle” du traitement hormonal substitutif (THS) dans la réduction du risque de maladie d’Alzheimer chez les femmes porteuses du gène APOE4. L’étude a été publiée dans la revue Alzheimer’s Research & Therapy.

Bien qu’ils aient souligné qu’ils ne pouvaient pas dire avec certitude que le THS réduisait le risque chez les femmes, les résultats étaient “vraiment importants” au milieu d’options médicamenteuses limitées pour la démence et d’un besoin urgent de nouveaux traitements.

Le THS, qui aide à contrôler les symptômes de la ménopause, est associé à une meilleure mémoire, à une fonction cognitive et à des volumes cérébraux plus importants plus tard dans la vie chez les femmes porteuses du gène APOE4, ont découvert les chercheurs.

Le professeur Michael Hornberger, de la Norwich Medical School de l’UEA, a déclaré : « Il est trop tôt pour dire avec certitude que le THS réduit le risque de démence chez les femmes, mais nos résultats mettent en évidence l’importance potentielle du THS et de la médecine personnalisée dans la réduction du risque d’Alzheimer.

“La prochaine étape de cette recherche consistera à réaliser un essai d’intervention pour confirmer l’impact du démarrage précoce du THS sur la cognition et la santé du cerveau. Il sera également important d’analyser quels types de THS sont les plus bénéfiques.

Dans l’étude, les chercheurs ont découvert que le THS était le plus efficace lorsqu’il était administré pendant la périménopause – où les symptômes s’accumulent des mois ou des années avant l’arrêt des règles – et pouvait rajeunir le cerveau de plusieurs années.

Le professeur Anne-Marie Minihane, également de la Norwich Medical School, et co-responsable de l’étude, a déclaré: “Nous savons que 25% des femmes au Royaume-Uni sont porteuses du gène APOE4 et que près des deux tiers des patients atteints d’Alzheimer sont femmes.

“En plus de vivre plus longtemps, on pense que la raison de la prévalence féminine plus élevée est liée aux effets de la ménopause et à l’impact du facteur de risque génétique APOE4 étant plus important chez les femmes.

“Nous voulions savoir si le THS pouvait prévenir le déclin cognitif chez les porteurs d’APOE4 à risque.”

L’équipe a analysé les données de 1 178 femmes participant au Prévention européenne de la démence d’Alzheimer initiative, qui a été mise en place pour étudier la santé cérébrale des participants au fil du temps.

Le projet, qui implique 10 pays, a suivi le cerveau de 1 906 personnes de plus de 50 ans qui n’étaient pas atteintes de démence au début de l’étude. Pour la nouvelle recherche, les experts ont examiné les résultats des tests cognitifs et les volumes cérébraux enregistrés par les IRM.

Les résultats ont montré que les porteurs d’APOE4 qui utilisaient également un THS avaient une meilleure cognition et des volumes cérébraux plus élevés que les personnes non sous THS et non porteuses d’APOE4.

Le Dr Rasha Saleh, de la Norwich Medical School, a déclaré: «Nous avons constaté que l’utilisation du THS est associée à une meilleure mémoire et à des volumes cérébraux plus importants chez les porteurs du gène APOE4 à risque. Les associations étaient particulièrement évidentes lorsque le THS a été introduit tôt – pendant la transition vers la ménopause, connue sous le nom de périménopause.

« C’est vraiment important parce qu’il y a eu très peu d’options thérapeutiques pour la maladie d’Alzheimer depuis 20 ans et qu’il y a un besoin urgent de nouveaux traitements. Les effets du THS dans cette étude d’observation, s’ils étaient confirmés dans un essai d’intervention, équivaudraient à un âge cérébral plus jeune de plusieurs années.

Minihane a déclaré que l’équipe n’a pas examiné les cas de démence, mais que les performances cognitives et les volumes cérébraux inférieurs sont prédictifs du risque futur de démence.

Le risque de maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence augmente avec l’âge, affectant environ une personne sur 14 âgée de plus de 65 ans et une personne sur six âgée de plus de 80 ans. Hériter de l’APOE4 ne signifie pas que quelqu’un développera définitivement la maladie.

Le professeur Craig Ritchie, co-responsable de l’étude de l’Université d’Edimbourg, a déclaré qu’elle “souligne la nécessité de remettre en question de nombreuses hypothèses sur la maladie d’Alzheimer précoce et son traitement, en particulier lorsque l’on considère la santé cérébrale des femmes”.

Il a ajouté: «Un effet sur la cognition et les changements cérébraux sur l’IRM soutient la notion que le THS a un avantage tangible. Ces découvertes initiales doivent cependant être reproduites dans d’autres populations.

Le Dr Sara Imarisio, responsable des initiatives stratégiques chez Alzheimer’s Research UK, a déclaré que les résultats étaient “encourageants” mais doivent être confirmés dans d’autres études.

“Ils fournissent des preuves que le THS pourrait avoir certains avantages cognitifs, en particulier chez les femmes porteuses du gène de risque d’Alzheimer APOE4”, a-t-elle déclaré. “La prochaine étape consiste à enquêter sur cela plus en détail.”

Imarisio a déclaré que si les nouvelles découvertes étaient confirmées par la suite, cela pourrait ouvrir la voie à des essais cliniques pour voir si le THS peut éventuellement prévenir la démence.

Le Dr Richard Oakley, directeur associé de la recherche à la Société Alzheimer, a déclaré : « Les études de ce type sont importantes car elles suggèrent un lien entre le THS et les modifications du cerveau. Nous avons besoin de plus d’études, à plus grande échelle, pour mieux comprendre ce lien.