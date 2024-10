HRT passe à Ford dans le cadre d’un nouveau partenariat à long terme – Sportscar365

Haupt Racing Team pilotera la Ford Mustang GT3 au Fanatec GT World Challenge Europe propulsé par AWS, DTM et Nürburgring 24 dans le cadre d’un nouvel accord à long terme avec le constructeur américain.

L’équipe basée à Meuspath changera de marque, mettant ainsi fin à un partenariat pluriannuel avec Mercedes-AMG qui remontait à la création de l’équipe en 2020.

L’équipe se lancera dans une campagne sur plusieurs fronts avec l’Ovale Bleu, qui comprendra un travail de développement technique, aux côtés d’un nouveau partenaire dans la société de lubrifiants Ravenol.

Elle continuera à concourir en DTM dans le cadre de son changement de marque, ce qui marquera la première fois que Ford participe à la série allemande de sprint depuis les années 1990.

De plus, il participera à des courses « soutenues par l’usine » à la fois en NLS et au Nürburgring 24, tout en prenant le relais de Proton Competition dans Fanatec GT Europe.

Le directeur de l’équipe Proton, Christian Ried, avait précédemment déclaré à Sportscar365 que son équipe ne continuerait pas à piloter la Mustang en Endurance Cup l’année prochaine, étant intervenue tardivement pour remplacer la Dinamic GT cette année.

« HRT s’est continuellement développé au cours des dernières années », a déclaré Ulrich Fritz, PDG de l’équipe.

« Nous avons acquis un haut niveau d’expertise dans l’utilisation et le développement de voitures de course. Nous sommes donc très enthousiasmés par ces nouveaux partenariats. Le fait que Ford ait choisi HRT comme fer de lance en Europe est un grand honneur.

« Ford est une véritable marque puissante avec une grande tradition de sport automobile et une grande motivation. La Ford Mustang GT3 est une voiture de course de dernière génération que nous pourrons certainement faire passer ensemble au niveau supérieur.

« Nous attendons également avec impatience RAVENOL. Je suis sûr que nous pouvons apporter une bonne contribution au développement futur des lubrifiants. Nous serons bien préparés pour la saison à venir et sommes très impatients de travailler avec Ford et RAVENOL.

« Je voudrais remercier Mercedes-AMG pour les nombreuses années de coopération confiante et toujours constructive en tant qu’équipe Performance. »

En plus de ses projets en DTM, NLS et Fanatec GT Europe, HRT a présenté son intention d’exploiter un « programme régulier de courses clients » l’année prochaine, tout en déclarant également que le lancement d’un programme de développement junior et l’expansion en GT4 font partie des plans futurs. .

« Avoir une équipe comme HRT rejoindre la famille mondiale Ford Performance est un moment important pour nous », a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports.

« Le succès avéré de Haupt Racing Team en DTM et dans d’autres séries de courses constitue un solide soutien à la Mustang GT3, et nous sommes ravis de les voir affronter les légendaires 24 Heures ADAC RAVENOL Nürburgring ainsi que de nombreux autres circuits emblématiques d’Europe.

« Cela signifie également qu’avec nos partenaires Multimatic et Proton Competition, la Ford Mustang GT3 participera désormais à la plupart des courses emblématiques de 24 heures sur des circuits tels que Le Mans, Daytona et Spa.

« Cette collaboration renforce notre position mondiale dans les courses GT3 et nous ouvre de nouvelles séries et de nouveaux publics dans le monde entier alors que nous continuons à développer le programme de courses Mustang en 2025. »







