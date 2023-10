Hroza en Ukraine, où un missile a tué 52 personnes, commence à enterrer ses morts

Commentez cette histoire Commentaire

HROZA, Ukraine — Le mari et la femme ont été placés dans des cercueils identiques, chacun recouvert de velours vert puis drapé de tissu bleu et or. Alors que la pluie tombait sur la petite foule rassemblée dans le cimetière, Mykola et Tetiana Androsovych ont été doucement descendus côte à côte dans les tombes, devenant ainsi les premières victimes à être enterrées de la frappe meurtrière de missile de jeudi lors d’une réception funéraire dans le nord-est de l’Ukraine.

L’attaque a tué au moins 52 personnes, soit environ un sixième de la population de ce village qui n’a aucune valeur stratégique apparente dans la guerre et se trouve à 30 milles de la ville de Koupiansk, en première ligne. Au moins un des morts est un jeune garçon.

Vendredi, les secouristes ont commencé à dégager l’espace d’une zone boisée à côté du cimetière du village pour faire de la place à tous les nouveaux morts. Samedi, plus de 20 tombes vides attendaient.

Le fait que les Androsovyches aient pu être enterrés si peu de temps après leur mort suggère qu’ils n’ont pas été aussi gravement mutilés lors de l’attaque que d’autres victimes qui seront plus difficiles à identifier en raison de la gravité de leurs blessures.

Leur fils, Dmytro, avait choisi la veille leur lieu de sépulture au cimetière avec des proches. Sa sœur, Katerina, arrivée samedi de Slovaquie, a pleuré près des tombes de ses parents. Elle a déclaré aux journalistes qu’elle avait parlé à sa mère jeudi matin et qu’elle avait promis de reprendre contact après avoir assisté aux funérailles et à la réception d’Andriy Kozyr, un soldat local. « Mais voyez-vous, elle ne m’a jamais rappelé », a déclaré la fille.

Dans certains cas, les membres de la famille du défunt devront effectuer des tests ADN pour récupérer les restes brûlés et défigurés de leurs proches. Samedi, les employés de la morgue de Kharkiv, la capitale régionale, ont continué à fouiller des dizaines de corps et de parties de corps. Une pile d’étiquettes numérotées pour des fragments de chair et de corps se trouvait sur les marches du bâtiment.

De nombreuses personnes à Hroza pensent que la grève de jeudi a été déclenchée après qu’un autre villageois ait informé les troupes russes qu’un grand rassemblement avait lieu. La Russie a occupé le village peu de temps après avoir lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, et les troupes ukrainiennes ont ensuite repris le territoire lors d’une contre-offensive surprise l’automne dernier. Mais les habitants affirment que certains habitants restent fidèles à la Russie.

Malgré cela, on ne sait toujours pas quel aurait pu être l’objectif militaire d’organiser la réception funéraire. La grande majorité des personnes tuées dans le café et l’épicerie détruits lors de l’attaque semblent être des civils. Vendredi, les journalistes du Washington Post observant le processus d’identification à la morgue n’ont vu qu’un seul corps en uniforme militaire. Les autres portaient en grande partie des jeans, des pulls et des flanelles. Certains corps manquaient des membres ou des têtes. Samedi, des sacs mortuaires bordaient encore les couloirs. Les tombes de ces villageois sont maintenant préparées dans le même cimetière où ils ont assisté aux funérailles de Kozyr juste avant que l’attaque à la réception ne les tue.

Samedi, dans ce cimetière, amis et parents en deuil se sont alignés pour déposer délicatement des fleurs sur les cercueils des Androsovyches, se réconfortant à tour de rôle lors de ce qui sera probablement le premier d’une douzaine de funérailles dans les prochains jours. Des photos de jours plus heureux étaient placées sur chaque cercueil, montrant aux personnes en deuil ce qu’elles venaient de perdre : Tetiana rayonnante avec des cheveux noirs courts dans une chemise rayée et une écharpe ; Mykola aux cheveux gris souriant devant un papier peint fleuri.

Quatre soldats ukrainiens, l’un tenant un bouquet de roses à la main, se tenaient à l’écart pendant qu’un prêtre récitait la cérémonie funéraire et lisait sa Bible.

Les sirènes des raids aériens ont retenti à plusieurs reprises dans la région de Kharkiv samedi, alors même que les familles s’efforçaient d’identifier et d’enterrer leurs morts. Vendredi, alors que les familles inspectaient le cimetière, au moins deux frappes ont frappé juste à côté de Hroza. Un autre a frappé la ville de Kharkiv tôt vendredi, tuant un enfant et en blessant des dizaines d’autres. Samedi matin, les équipes étaient encore en train de nettoyer les débris de la zone touchée de la ville. Des débris ont recouvert une grande partie de la rue et des fenêtres ont été soufflées dans des immeubles de bureaux et d’habitation.

Serhiy Menko, 43 ans, qui aidait à nettoyer une clinique dentaire endommagée, a déclaré qu’il pense qu’un habitant local a peut-être vu une présence militaire près du site de la frappe et a encouragé les forces russes à frapper la zone. Il se prépare à davantage d’attaques contre des infrastructures critiques cet automne et cet hiver, a-t-il déclaré, alors que Moscou pourrait à nouveau tenter d’affaiblir la détermination ukrainienne pendant les mois les plus froids de l’année.

« Le pire, c’est que nous pensons que quelqu’un à l’intérieur de la ville divulgue des informations », a-t-il déclaré.

« Bien sûr », a-t-il ajouté, « à Hroza aussi ».

Kostiantyn Khudov a contribué à ce rapport depuis Kiev. Anastacia Galouchka et Heidi Levine ont contribué depuis Kharkiv. Viacheslav Polovyi a contribué depuis Hroza.