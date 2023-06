Hrithik Roshan vole la vedette à la cérémonie mehendi de Madhu Mantena-Ira Trivedi

L’acteur de Bollywood Hrithik Roshan, qui est le plus beau gars de l’Inde, vole souvent la vedette partout où il va. Samedi soir, l’acteur est arrivé à la cérémonie mehendi de Madhu Mantena et Ira Trivedi en pyjama kurta blanc, associé à une veste.

Inutile de dire que l’acteur était beau dans sa tenue. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur les réseaux sociaux avec la légende : « Notre propre beau Munda !! Hrithik Roshan en traditionnel est une bénédiction.





Les internautes ont réagi à la vidéo et ont félicité l’acteur pour son apparence. L’un d’eux a écrit: « Dieu a pris son temps pour créer Hrithik, regardez-le. » Le deuxième a dit: « India ka Tom Cruise, l’âge n’est qu’un chiffre pour lui. » Le troisième a dit : « L’homme est trop beau. Le quatrième a dit : « Jour après jour, il devient plus jeune qu’avant.

Le cinquième a dit: « Putain, il est si beau. » La sixième personne a commenté: « Imbattable ». La septième personne a commenté: « Vieillir comme du bon vin. » La huitième personne a écrit: « Hrithik man crush. »

Pour les non-initiés, le producteur Madhu Mantena est prêt à se marier avec le professeur de yoga et écrivain Ira Trivedi à Mumbai le dimanche 11 juin. Le couple a organisé sa cérémonie mehendi samedi soir, à laquelle ont assisté plusieurs célébrités, dont Aamir Khan et Hrithik. Roshan.

Madhu était auparavant marié au créateur de mode Masaba Gupta, qu’il a épousé en 2015 et dont il a divorcé quatre ans plus tard. En janvier de cette année, Masaba s’est marié avec l’acteur Satyadeep Misra, qui était auparavant marié à Aditi Rao Hydari.

Sur le plan de la valeur, Hrithik Roshan a été vu pour la dernière fois dans le film Vikram Vedha dirigé par Pushkar et Gayatri. L’acteur a été vu partager l’écran avec Saif Ali Khan dans le film. Il sera ensuite vu dans le film Fighter, réalisé par Siddharth Anand. Le thriller d’action met également en vedette Deepika Padukone et Anil Kapoor et devrait sortir l’année prochaine. Non seulement cela, l’acteur a également War 2 d’Ayan Mukerji dans le pipeline dans lequel il serait vu avoir une séquence d’action intense avec Jr NTR.

