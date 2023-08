Hrithik Roshan va torse nu, affiche des abdos dans des photos avant-après de vacances avec Saba Azad, les fans l’appellent « le plus chaud »

Hrithik Roshan fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses récentes photos de vacances avec Saba Azad

Hrithik Roshan était récemment en vacances avec sa petite amie Saba Azad et a partagé plusieurs photos avec elle sur les réseaux sociaux. Alors que les fans se remettaient encore de leur doux PDA, l’acteur a laissé tomber un aperçu de ses photos de transformation corporelle.

Vendredi, Hrithik Roshan s’est rendu sur son Instagram et a partagé les photos avant-après de son corps ciselé. L’acteur était torse nu sur les photos. Sur l’une des photos, on a vu l’acteur sortir d’une piscine, affichant ses abdos et son regard perlé, tandis que sur une autre, il a posé sur un tapis roulant en affichant ses abdos parfaitement toniques, son look sans barbe. L’acteur a légendé le post, « Vacances terminées. Présentation des photos avant et après. Rendez-vous au gymnase.





Les internautes sont devenus gaga du corps parfaitement tonique de Hrithik Roshan et de sa transformation. L’un des commentaires disait: « Roi de la transformation ». Un autre a écrit: « Personne ne peut être aussi chaud que vous. » Un autre fan a commenté, « Le plus chaud ». Un autre a écrit: « Woahh si chaud. » Un autre commentaire disait : « Brûler les réseaux sociaux ».

Plus tôt dans la journée, Hrithik Roshan et Saba Azad ont été photographiés à l’aéroport au retour de leurs vacances, cependant, le couple n’a pas posé pour le paparazzo et semblait perdu dans sa propre conversation.

Hrithik Roshan tourne actuellement pour son prochain film Fighter. Dirigé par Siddharth Anand, le film met également en vedette Deepika Padukone et Anil Kapoor dans les rôles principaux. Récemment, les réalisateurs du film ont publié l’affiche animée du film, ce qui a enthousiasmé les fans. Les trois d’entre eux ont été vus dans l’uniforme des officiers de l’armée de l’air et les fans ne pouvaient s’empêcher de louer leur apparence. Le film devrait sortir en salles le 25 janvier 2024.

Pendant ce temps, l’acteur a également War 2 en préparation, qui serait réalisé par Ayan Mukerji. Le film mettrait également en vedette Jr NTR et bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle pour le moment, le film devrait sortir l’année prochaine.