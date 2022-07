Hrithik Roshan va-t-il épouser Saba Azad ? Voici ce qu’un célèbre astrologue avait prédit à propos du deuxième mariage de l’acteur de Vikram Veda

Hrithik Roshan et Saba Azad n’ont pas encore parlé ouvertement de leur relation. Mais, ils ont fait des apparitions publiques en couple, et actuellement, ils sont en vacances ensemble. Il y a quelques jours, Saba a partagé quelques photos sur Instagram avec Hrithik. Eh bien, nous ne savons pas actuellement si le couple envisage de se marier ou non. Cependant, il y a longtemps, le célèbre astrologue Bejan Daruwalla avait prédit que Hrithik aurait un deuxième mariage.

Selon un rapport du Times of India, après que Hrithik Roshan et Sussanne Khan se soient séparés, Daruwalla avait prédit que l’acteur de Vikram Vedha avait un deuxième mariage dans son thème astral. Eh bien, nous nous demandons si la prédiction de Daruwalla se réalisera, et si c’est le cas, il sera intéressant de voir que Saba sera la deuxième épouse de Hrithik.

La relation entre Hrithik et Saba a été mise en lumière lorsqu’ils ont été aperçus ensemble devant un restaurant il y a quelques mois. Le couple marchait main dans la main même devant les paparazzis. Plus tard, ils ont de nouveau été repérés à plusieurs reprises et Saba fait toujours partie des célébrations de la famille Roshan. De plus, ils font beaucoup de PDA sur les réseaux sociaux, ce qui prouve qu’ils sont follement amoureux l’un de l’autre.

Saba a également accompagné Hrithik à la fête du 50e anniversaire de Karan Johar, et ils ont posé sur le tapis rouge comme le couple parfait. Il y a quelques jours, Saba a partagé quelques photos de leurs vacances et les a sous-titrées, “Où sont les chats de jazz ??”

Eh bien, nous nous demandons quand Hrithik et Saba parleront enfin de leur relation avec les médias. Aussi, attendons et voyons si nous entendrons bientôt les cloches du mariage.

En parlant du film de Hrithik, l’acteur a aligné Vikram Vedha et Fighter. Le premier, qui met également en vedette Saif Ali Khan dans le rôle principal, devrait sortir le 30 septembre 2022.