Hrithik Roshan se fait prendre avec Saba Azad et son ex-petit ami Imaad Shah ; mais tout ce que les internautes peuvent repérer, c’est une calvitie

Des années après son divorce avec Sussanne Khan, Hrithik Roshan a enfin retrouvé l’amour à Saba Azad et les tourtereaux ont peint la ville en rouge avec leur romance éclair. Les deux hommes sont récemment sortis pour un dîner et, par coïncidence, l’ex-petit ami de Saba, Imaad Shah, était également là pour les accompagner. Alors que Hrithik et Saba se faisaient tatouer à l’extérieur du restaurant, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de remarquer la calvitie sur la tête de Hrithik.

Dans une vidéo publiée par un paparazzi, Hrithik a été vu en train de partager des salutations chaleureuses avec Imaad Shah, qui est sorti avec sa petite amie Saba dans le passé. Saba a été vue en train de dire au revoir à Imaad après avoir profité de la soirée. Imaad est maintenant le bon ami de Saba et ils collaborent souvent pour leurs projets musicaux. Hrithik est également assez à l’aise et en sécurité avec leur amitié.

Alors que Hrithik et Saba sortaient du restaurant et se dirigeaient vers leur voiture, les internautes ont remarqué une calvitie dans la tête de l’acteur et ont commencé à s’en moquer sur les réseaux sociaux. L’un de ses fans s’est montré inquiet et a commenté: “Sir ji lag to rha peeche sir ke , … Alopecia sry to say ds ur my favrt ni have illaaaj too mazak se hatke.”

Quelques personnes ont également été irritées par le fait que Hrithik ait repoussé son éventail après l’avoir approché pour un selfie. “Donc, il perd ses cheveux de dos et il donne cette attitude de fan en le poussant? Le respect a baissé Hrithik!” un utilisateur a commenté. Un autre a écrit: “Quel est ce comportement @hrithikroshan monsieur Wo pyar se selfi k liyee demande karr rahaa thaa .Bhuloo matt inhii logo ki wajah se tum log itnee monsieur chadhee huyee ho.”

Hrithik et Saba ont été aperçus ensemble pour la première fois en février lorsqu’ils sont sortis dîner. Mettant fin à toutes les rumeurs, les deux ont été vus se tenant la main alors qu’ils se rendaient à la fête du 50e anniversaire de Karan Johar et officialisaient leur relation. Les deux ont également célébré leur premier Diwali ensemble.

Côté travail, Hrithik s’était récemment rendu à Tezpur en Assam pour le tournage de son prochain film Fighter, réalisé par Siddharth Anand. Hrithik joue le rôle d’un pilote de l’armée de l’air dans le film, pour lequel il s’entraînera et tournera à la base aérienne militaire de Salonibari sous la supervision d’officiers militaires.

On a appris que Hrithik sera vu dans un avion de combat Sukhoi 30 à la pointe de la technologie, dont le tournage débutera le 18 novembre. Le film marquera la toute première collaboration à l’écran de Deepika Padukone et Hrithik Roshan et la troisième collaboration de l’acteur avec le réalisateur Siddharth Anand après Bang Bang and War. Les réalisateurs du film lorgnent sur la sortie du film le 25 janvier 2024 en salles.