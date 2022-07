Hrithik Roshan-Saba Azad marche main dans la main à l’aéroport ; les internautes leur font honte, “je pensais que c’était sa fille”

Hrithik Roshan et Saba AzadLa relation de est entrée en scène plus tôt cette année. Les acteurs ont été aperçus ensemble à l’extérieur d’un restaurant et ont marché main dans la main devant les paparazzi. Plus tard, ils ont été cliqués ensemble plusieurs fois, et Saba a également accompagné Hrithik à la fête du 50e anniversaire de Karan Johar. Sur le tapis rouge de la soirée, ils ont posé ensemble en couple. Leurs fans adorent également leur PDA de médias sociaux. Hrithik et Saba étaient en vacances ensemble, et cette dernière avait partagé quelques clichés avec son beau sur Instagram.

Hrithik Roshan et Saba Azad repérés à l’aéroport

Récemment, Hrithik Roshan et Saba Azad ont été aperçus ensemble à l’aéroport, et ils marchaient main dans la main. Alors que les fans des acteurs sont heureux que leurs stars préférées soient amoureuses, certains internautes leur font honte.

Hrithik Roshan et Saba Azad honteux

Un internaute a commenté: “Je pensais que c’était sa fille.” Un autre utilisateur d’Instagram a écrit “baap beti”.

Hrithik a 48 ans et Saba a 36 ans. Le couple a un écart d’âge de 12 ans, mais les internautes n’en ont clairement aucune idée et veulent juste troller les célébrités et leur faire honte.

Eh bien, il y a quelques jours, E-Times a partagé un article de retour dans lequel l’astrologue célèbre Bejan Daruwalla s’est marié en deuxième avec Hrithik Roshan. Maintenant, les fans de l’acteur de War attendent avec impatience de savoir quand il se mariera avec Saba.

Les prochains films de Hrithik Roshan

Parlant des films de Hrithik, l’acteur sera ensuite vu dans Vikram Vedha qui met également en vedette Saif Ali Khan dans le rôle principal. Le film est un remake d’un film tamoul du même nom. Il devrait sortir sur les grands écrans le 30 septembre 2022. Il a également Siddharth Anand’s Fighter aligné qui met en vedette Deepika Padukone dans le rôle principal féminin. Il s’agit du premier film d’action aérien indien et met également en vedette Anil Kapoor dans un rôle central. Le film devrait sortir en septembre de l’année prochaine.