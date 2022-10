Hrithik Roshan-Saba Azad fait tourner les têtes à la réception de mariage de Richa Chadha-Ali Fazal à Mumbai

L’acteur de Bollywood Hrithik Roshan a assisté à la réception de mariage étoilée de l’acteur Ali Fazal et Richa Chadha avec sa petite amie Saba Azad mardi. La réception de mariage qui a eu lieu mardi soir à Mumbai, a vu Hrithik Roshan et Saba Azad parmi les premiers invités à arriver sur les lieux. En plus de poser pour les caméras sur le tapis rouge, Hrithik et Saba étaient tout sourire pour la caméra.

Hrithik Roshan et Saba Azad ont fait une entrée en couple sur le site. La star de Vikram Vedha était vêtue d’un costume noir impeccable, d’autre part, Saba a gardé tout cela traditionnel, car elle a opté pour un ensemble kurta vert brillant.

Richa Chadha et Ali Fazal ont organisé mardi une réception de mariage étoilée pour leurs amis de Bollywood, faisant leur apparition à l’événement dans de superbes ensembles.

Richa et Ali ont enfilé de superbes tenues de créateurs pour leur réception de mariage. Alors que la mariée portait une robe colorée fabriquée à la main par Anamika Khanna, Ali avait l’air pimpant dans un costume indo-occidental avec un long manteau conçu par Kaushik Velendra. Le couple star a posé main dans la main et a également partagé quelques moments chaleureux avec les paparazzi. Ils ont également distribué des cadeaux aux journalistes venus couvrir leur réception de mariage.

Parlant aux médias d’être enfin parmi les célébrités de Bollywood qui sont mariées, Ali a déclaré : “Nous sommes vraiment heureux de recevoir tant d’amour, tant de bénédictions. Je ne m’y attendais pas, mais merci beaucoup du fond du cœur.”





Plus tôt dans la journée (4 octobre), le porte-parole du couple avait donné une clarification concernant la date de leur mariage et déclaré qu’ils étaient déjà “légalement mariés depuis 2,5 ans. Actuellement, ils ne font que célébrer comme ils l’ont déjà mentionné le 29 septembre dans leur déclaration avec amis et famille », ont-ils ajouté.

En ce qui concerne les célébrations de leur mariage, le porte-parole a ajouté : “Ils voulaient célébrer à la fois leur culture punjabi et lucknowi. Les détails de leurs célébrations ont été organisés pour refléter de manière réfléchie leur personnalité et leur héritage. Les vêtements ont également été conçus avec des touches spéciales ajoutées grâce à des bijoux de famille. et un trousseau sur mesure comprenant un sari fait sur mesure pour refléter leur histoire d’amour.