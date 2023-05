Hrithik Roshan-Saba Azad et Sussanne Khan-Arslan Goni posent avec Preity Zinta, la photo devient virale

Hrithik Roshan et Sussanne Khan ont officiellement mis fin à leur mariage de 14 ans en 2014 et sont en bons termes depuis lors. L’ex-couple a également coparenté leurs deux fils Hrehaan, dont le nom signifie l’élu de Dieu, et Hridhaan, dont le nom signifie une personne au bon cœur, après leur séparation.

Hrithik et Sussanne sortent maintenant respectivement avec Saba Azad et Arslan Goni. En avril de l’année dernière, les deux couples ont été aperçus ensemble en train de faire la fête à Goa. Et maintenant, une autre photo est devenue virale dans laquelle les deux couples sont vus en train de poser avec leurs amis, dont les acteurs Preity Zinta et Kunal Kapoor de la renommée de Rang De Basanti, le créateur de mode Surily Goel et la mondaine Anu Dewan, entre autres.

La photo a été partagée par Preity, qui a été jumelée avec Hrithik dans des films tels que Mission Kashmir, Koi…Mil Gaya et Lakshya, sur son compte Instagram avec la légende « Fièvre du vendredi soir avec ces chapeliers fous » et les hashtags #friendslikefamily #nightout #aboutlastnight #ting.

Les internautes sont surpris de voir l’ex-couple Hrithik et Sussanne faire la fête avec leurs partenaires actuels. L’un d’eux a écrit : « Comment pouvez-vous être présent à une fête où votre ex-femme est avec son nouveau ! de cette dynamique Sussanne-Hrithik ».





En parlant de Saba Azad, c’est une chanteuse et actrice qui a été vue pour la dernière fois dans la série Web Rocket Boys, basée sur la vie des regrettés scientifiques indiens Vikram Sarabhai et Homi J. Bhabha. En revanche, Arslan Goni a été vu pour la dernière fois dans Tanaav, le remake officiel de l’émission israélienne Fauda. Les deux séries, Rocket Boys et Tanaav sont diffusées sur SonyLIV.

LIRE | La petite amie de Hrithik Roshan, Saba Azad, et l’ex-femme Sussanne Khan ont des surnoms similaires pour la star de Vikram Vedha