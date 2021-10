Mumbai: La star de Bollywood Hrithik Roshan a déclaré qu’il n’était pas « excité » lorsqu’il a lu pour la première fois le script de « War », car il pensait qu’il était trop « frivole et superficiel ».

L’acteur à indice d’octane élevé, réalisé par Siddharth Anand et produit par Aditya Chopra, a bouclé samedi les deux années de sa sortie au cinéma hindi.

Hrithik révèle sa première réaction au script ‘War’.

Il a déclaré: « Eh bien, c’est compliqué. Quand j’ai lu le script, je n’y ai rien vu qui m’excitait. C’était trop frivole et superficiel. Et j’étais dans le ‘vrai’ cinéma comme ‘Super 30’ à l’époque.

« En entendant ma réaction, Sid et Adi se sont précipités chez moi et il m’a fallu 5 minutes de recadrage pour obtenir le film. Adi a dit de le regarder comme un artiste comme » Dhoom: 2 « .

« Et puis nous nous sommes assis et avons revu tout le script et j’ai vraiment apprécié. Et j’ai également réalisé ma folie. Parfois, il est important de savoir comment le réalisateur veut interpréter le script.

« Et après avoir fait ‘Bang Bang’ avec Sid, je pouvais faire confiance à ce qu’ils disaient. J’y ai vu une opportunité pour moi d’essayer d’apporter du poids et de la profondeur au film avec le personnage de Kabir qui n’est pas autrement vu dans de tels films . »

« Cet aspect m’a vraiment excité. Je pense que la meilleure façon de faire des films qui ne sont pas si profonds’ est d’avoir des personnages qui sont vraiment, vraiment profonds. C’est amusant alors. »

‘War’ raconte l’histoire de Kabir, un agent secret, qui devient un voyou après une mission pour attraper un terroriste. Le film met également en vedette Tiger Shroff et Vaani Kapoor.

Hrithik attribue à Aditya Chopra et Siddharth Anand leur vision de créer le plus grand artiste d’action que l’Inde ait jamais vu.

Il dit: « Je pense qu’il est sûr de dire que c’est la vision spectaculaire de Sid Anand et Adi Chopra en tant que cinéastes qui en ont fait ce qu’il est aujourd’hui.

« En tant que contributeur, j’ai vraiment apprécié de faire partie de War et la réponse qu’il a reçue ne fait que m’encourager à suivre mon instinct et à travailler de tout mon cœur et de toute mon âme. »

Hrithik a toujours établi de nouvelles références pour lui-même et pour l’industrie cinématographique indienne.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui faisait de lui une superstar du genre, il a répondu : « Personnellement, je suis un drogué de l’aventure et cela se répercute quelque part sur le travail que je fais et les gens avec qui je m’associe.

« Professionnellement, j’ai toujours vu le jeu comme vivant à travers les histoires variées et les personnages à l’écran dont j’ai eu la chance de faire partie. Mon choix de films a été instinctif, j’aime explorer et m’immerger dans différentes psychologies, personnalités et expériences.

« L’exercice ne fait que m’élargir en tant qu’être humain, me rend plus sensible à mon environnement et aux gens. Chaque film m’a façonné en tant qu’être, le voyage a été un parcours d’apprentissages et de désapprentissages – que je chéris vraiment.

« Oui, il y avait des risques et s’aventurer dans des eaux inconnues peut être difficile, mais c’était le frisson. La montée d’adrénaline absolue que je ressens en faisant des choses qui sont nouvelles pour moi. Je ne veux créer un précédent pour personne, mais moi-même . C’est ce qui me permet de continuer. «