Hrithik Roshan révèle que la franchise Lord Of The Rings a inspiré son film de super-héros Krrish

Le duo père-fils Hrithik Roshan et Rakesh Roshan a travaillé ensemble les blockbusters Kaho Naa… Pyaar Hai, Koi Mil Gaya, Krrish et Krrish 3 en tant que réalisateur et acteur. Ils se préparent maintenant pour le quatrième volet de la franchise Krrish 4. Mais saviez-vous que l’idée de Krrish a été inspirée de la franchise épique hollywoodienne Lord Of The Rings (LOTR) ?

Lors de sa récente interaction avec les médias, Hrithik a révélé que sa franchise de super-héros Krrish, qui était une extension de son blockbuster de 2003 Koi… Mil Gaya, avait un lien profond avec l’une des plus grandes trilogies, LOTR. Il a parcouru le chemin de la mémoire et a partagé un incident de l’année 2004 lorsque son père Rakesh Roshan a revu le Seigneur des Anneaux un beau jour.

“C’était en 2004 lorsque mon père a vu la première partie du Seigneur des anneaux. Après avoir terminé le film, il n’a pas pu s’empêcher de se diriger vers la deuxième partie. Message qu’il a également mis sur la troisième partie pour le visionner. Ouais, il a terminé le trilogie en une seule journée à l’époque”, a déclaré Hrithik en marge d’un événement promotionnel pour la prochaine série en streaming Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir.

Il a poursuivi: “Après avoir terminé le film, il m’a appelé et nous avons discuté de la grandeur du film et de tout ce qui s’y rapporte en termes de réalisation, de personnages et de décor. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir d’éditions ultérieures de nos films? Que diriez-vous nous étendons Koi… Mil Gaya ? C’est ainsi que Krrish a vu le jour. Je dois remercier les créateurs de LOTR pour l’idée derrière la franchise de Krrish.

On dit que Krrish 4 ramènera Jadoo et les créateurs se sont également concentrés sur le concept de voyage dans le temps, qui sera la clé de son scénario. Auparavant, un utilisateur de Twitter avait écrit l’intrigue de Krrish 4 avec des extraterrestres et un voyage dans le temps en 5 minutes. Hrithik a été très impressionné par l’imagination de l’utilisateur de Twitter et l’a partagé sur sa chronologie.

Dans son tweet, l’utilisateur a imaginé Krrish 4 avec Naseeruddin Shah alias le Dr Siddhant Arya revenant du passé en 2022 et devenant un super-vilain pour se venger de Krishna alias Krrish. Du Dr Arya kidnappant l’enfant de Krrish et le ramenant en 2006 à Priya (jouée par Priyanka Chopra) se transformant en supergirl pour sauver Krishna des griffes du Dr Arya, l’utilisateur de Twitter a époustouflé Hrithik avec sa réimagination.

Sur le plan du travail, Hrithik sera ensuite vu avec Saif Ali Khan dans le prochain remake en hindi du hit tamoul de 2017 Vikram Vedha avec Vijay Sethupati et R. Madhdhavan. Le remake sera dirigé par le duo de réalisateurs Pushkar et Gayathri, qui a également réalisé l’original.